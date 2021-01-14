金山人語／懷念矽谷紳士臧大化

矽谷 Silicon Valley這名詞地圖上沒有，而是記者Don Hoefler在半導體產業的專題裡第一次提到的。Hoefler在1986年即以63歲之年過世，但他鑄造的名詞存留下來。

矽谷這名稱1月11日過50歲生日，因為Hoefler專題刊出是1971年的1月11日。可也就在這一天，矽谷的開創性科技人，也是創投家臧大化先生David Tsang離開人世，離開矽谷這個他耕耘不只半世紀的土地，享年79歲。

他來到「 聖他克拉拉谷」早在1968年，除少數科技公司，全是果園。

這裡有耶穌會辦的聖他克拉拉大學，臧大化在這裡拿到碩士。電機學士是在楊百翰大學讀的，那是摩門教大學。再加上來美前在日本千葉大學讀過，高中念台北的師大附中和日本高中。這些年輕時的足跡或許都造就臧大化包容達觀的人生態度。

臧大化是我21年前初到矽谷時第一個見到的科技人。他低調不多言，言必有物。比如他常被問到創業，找什麼樣的人當夥伴？一般都想一定要看對方的強項，有才能的人聚一起才易成功，但他說要知道彼此的缺點，要確定能夠應對彼此的缺點。

矽谷如果是部火車，添油加柴的絕對不止查克柏格或馬斯克這些白人，還有印度人和華人 。Acorn的創投夥伴都是早年來美求學的華人，有美國的學術和科技訓練但也站在亞洲文化的巨人肩膀上，才有了在矽谷過去這幾十年的成就。這種事沒法證明，也畫不出什麼科學圖表，可是歷史讓這事情發生。

臧大化要開牛排店讓大家嚇一跳，就開在當時還一塊磚都沒有的Apple世界總部旁邊。大家鬧著要去嘗嘗鮮，他也笑嘻嘻答應了。很多人是到了亞歷山大才第一次看到熟成牛肉是怎麼回事，才知道總是開一部破車，常在很不起眼的中餐小店看到他用飯的臧大化不是不懂奢華。牛排館生意很好，分店一家一家開，頂級牛排館並不是白人的專利！

如果沒有「欣欣 」二字，也許再過幾年，大家對他的記憶也就淡了。Cupertino不僅是蘋果公司的家鄉，也是欣欣教育 基金會的家鄉。欣欣創始和靈魂人物有不少東北人，像是吉林人邵中權，像是遼寧人臧大化。

替大陸偏鄉蓋學校，幫助地方發展就從教育著手，臧大化和妻子呂建琳本身捐了15所欣欣小學。在大家只想「到大陸設廠」之時，他想的是到大陸鄉下設學校。這點應該被紀念。

50年走到如今，叫它硅谷的人漸漸多過矽谷。它也有新陳代謝，第一代矽谷華人朝80歲緩步邁進，但人生是接力賽。只要記得臧大化這位矽谷紳士曾把第一棒跑好，接棒的人就更添腳力。