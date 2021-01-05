我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州現多例新冠變種 疫苗接種率卻嚴重落後

重返NBA無望 中媒：林書豪有意回北京打球

金山人語／喬州之戰 美國勝利2.0

邱鴻安

1月4日新年第一天開市，道指收市跌382點，中盤一度出現拋售，大跌700點；華爾街預測，如果民主黨在5日的喬州參議員選舉中全取兩席，股市可能出現10%以上的「修正」。

華頓商學院財經教授席格爾4日預測，2021年美股仍會是牛市，道指可升至3萬5000點；但他也警告說，美股短期將有波動，如果民主黨5日全取喬州兩席，美股將出現修正，因為市場預期，民主黨上台，將會加稅，特別是提高公司稅。

這次喬州之戰將影響參院的控制權，如果民主黨全取兩席，在參院的席位將增至50席，再加上副總統賀錦麗的一票，可取得控制權。但共和黨只要贏得其中一席，席位就會增至51席，成為多數；如果共和黨控制參院，勢必阻擋拜登的大部分新政。

喬州之戰的重要性還不只於此。如果民主黨全取參院兩席，可看作為美國的勝利，因為控制了參眾兩院的民主黨，將可以撥亂反正，扭轉川普四年所造成混亂。拜登政府基本上是一個中間派的政府，如果取得國會控制權，必會通過龐大的紓困計畫，這樣就算加稅，紓困計畫的政府支出，將足以彌補加稅對經濟的負面影響。

從撥亂反正的角度看，11月3日拜登擊敗川普是「美國的勝利」，而民主黨1月5日再贏得喬州選舉，則是「美國勝利2.0」。

但民主黨能全取兩席嗎？最新民調顯示，民主黨兩名候選人都些微領先，但戰情膠著，難分勝負；4日的一項福斯新聞民調更顯示，民主黨的奧索夫(Jon Ossoff)和共和黨的普度(David Perdue)以49%對49%打成平手，而民主黨的沃諾克(Raphael Warnock)和共和黨的羅夫勒(Kelly Loeffler)也以49%對49%打成平手。

但選舉前夕，川普3日被爆醜聞，他打電話向喬州州務卿施壓，要州務卿替他找1萬1780票，藉此推翻拜登在喬州勝利；另外，參院共和黨人日前三度封殺2000元紓困支票。這兩項政治風暴都對共和黨兩名候選人不利。

民主黨的沃諾克是亞特蘭大Ebenezer教堂的長期牧師，這所教堂正是馬丁路德金1960至1968所駐教堂，在非裔和民權界甚為知名，而他的共和黨對手羅夫勒則是一名政治素人，去年1月才被任命為參議員，沒有選舉經驗。因此沃諾克勝選機會較高。

至於民主黨的奧索夫，今年只33歲，自由派白人，是民主黨挑選南部的開拓性人物；喬州30年來一直是紅州，但11月3日被拜登一舉攻下，喬州紅轉藍之勢方興未艾，奧索夫也有取勝機會。

民主黨 喬州 共和黨

上一則

舊金山加大、市府攜手社區福利計畫

下一則

柯瑞砍下生涯最高62分 至少2祕訣

延伸閱讀

國會6日將認可拜登勝選 川普批共和黨「投降黨團」

國會6日將認可拜登勝選 川普批共和黨「投降黨團」
周日郵報：拜登就職前一天川普將抵蘇格蘭

周日郵報：拜登就職前一天川普將抵蘇格蘭
拜登上任前中國搶占外交先機 美國遏中面臨困難

拜登上任前中國搶占外交先機 美國遏中面臨困難
「國會必須履行職責」 跨黨10參議員聯合聲明：認證拜登勝選

「國會必須履行職責」 跨黨10參議員聯合聲明：認證拜登勝選
WSJ：美中貿易戰 川普鋪路 拜登繼續

WSJ：美中貿易戰 川普鋪路 拜登繼續
與拜登30年好交情 波洛西連任眾院議長 剋新冠、振經濟

與拜登30年好交情 波洛西連任眾院議長 剋新冠、振經濟

熱門新聞

位於北加州宇洛縣(Yolo)的發達谷賭場度假村。(Getty Images)

賭場兩樣情…一家取消4000人聚餐 另一家辦6000人聚餐

2021-01-02 14:40
佛奇30日說，加州出現變種病毒首例，一點也不奇怪，他呼籲加州人保持冷靜，無須驚慌。(Getty Images)

加州現首例英國變種病毒 佛奇：保持鎮定勿驚慌

2020-12-30 23:13
美國疫情爆發，有的地方檢測需要排隊。（檔案圖）

核酸證明變嚴 2人機票貴達1.5萬 一華人父母滯美13個月

2020-12-28 09:48
疫苗接種進度嚴重落後，專家建議改為注射一劑，以加快速度。(Getty Images)

加快疫苗接種進度 專家建議先只打一劑

2021-01-02 13:45
Tesla的股價2020年漲695%，讓人聯想到2000年矽谷的科技泡沫。(Getty Images)

少了這條導火線 矽谷科技股還會重演2000年崩盤?

2021-01-03 00:24
分析數據顯示，同樣的薪水 住在聖荷西最不划算。（Getty Images）

分析：同樣薪水 住聖荷西最不划算 舊金山第2

2020-12-29 02:16

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
潛伏國民黨的中共特務之女 熊蕾：新冠病毒疑與美有關

潛伏國民黨的中共特務之女 熊蕾：新冠病毒疑與美有關
周日郵報：拜登就職前一天川普將抵蘇格蘭

周日郵報：拜登就職前一天川普將抵蘇格蘭
末代霹靂嬌娃與龐德女郎被傳猝逝 人根本還在醫院搶救

末代霹靂嬌娃與龐德女郎被傳猝逝 人根本還在醫院搶救
遏制變種病毒蔓延 強生宣布英國封城

遏制變種病毒蔓延 強生宣布英國封城
水餃熱量排行曝光 ！這口味意外爆肥 網驚：以為很清淡

水餃熱量排行曝光 ！這口味意外爆肥 網驚：以為很清淡