金山人語／喬州之戰 美國勝利2.0

1月4日新年第一天開市，道指收市跌382點，中盤一度出現拋售，大跌700點；華爾街預測，如果民主黨 在5日的喬州 參議員選舉中全取兩席，股市可能出現10%以上的「修正」。

華頓商學院財經教授席格爾4日預測，2021年美股仍會是牛市，道指可升至3萬5000點；但他也警告說，美股短期將有波動，如果民主黨5日全取喬州兩席，美股將出現修正，因為市場預期，民主黨上台，將會加稅，特別是提高公司稅。

這次喬州之戰將影響參院的控制權，如果民主黨全取兩席，在參院的席位將增至50席，再加上副總統賀錦麗的一票，可取得控制權。但共和黨 只要贏得其中一席，席位就會增至51席，成為多數；如果共和黨控制參院，勢必阻擋拜登的大部分新政。

喬州之戰的重要性還不只於此。如果民主黨全取參院兩席，可看作為美國的勝利，因為控制了參眾兩院的民主黨，將可以撥亂反正，扭轉川普四年所造成混亂。拜登政府基本上是一個中間派的政府，如果取得國會控制權，必會通過龐大的紓困計畫，這樣就算加稅，紓困計畫的政府支出，將足以彌補加稅對經濟的負面影響。

從撥亂反正的角度看，11月3日拜登擊敗川普是「美國的勝利」，而民主黨1月5日再贏得喬州選舉，則是「美國勝利2.0」。

但民主黨能全取兩席嗎？最新民調顯示，民主黨兩名候選人都些微領先，但戰情膠著，難分勝負；4日的一項福斯新聞民調更顯示，民主黨的奧索夫(Jon Ossoff)和共和黨的普度(David Perdue)以49%對49%打成平手，而民主黨的沃諾克(Raphael Warnock)和共和黨的羅夫勒(Kelly Loeffler)也以49%對49%打成平手。

但選舉前夕，川普3日被爆醜聞，他打電話向喬州州務卿施壓，要州務卿替他找1萬1780票，藉此推翻拜登在喬州勝利；另外，參院共和黨人日前三度封殺2000元紓困支票。這兩項政治風暴都對共和黨兩名候選人不利。

民主黨的沃諾克是亞特蘭大Ebenezer教堂的長期牧師，這所教堂正是馬丁路德金1960至1968所駐教堂，在非裔和民權界甚為知名，而他的共和黨對手羅夫勒則是一名政治素人，去年1月才被任命為參議員，沒有選舉經驗。因此沃諾克勝選機會較高。

至於民主黨的奧索夫，今年只33歲，自由派白人，是民主黨挑選南部的開拓性人物；喬州30年來一直是紅州，但11月3日被拜登一舉攻下，喬州紅轉藍之勢方興未艾，奧索夫也有取勝機會。