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金山人語／投資給自己的快樂

那福忠

2020 是不快樂的庚子年，希望 2021 是走向快樂的一年。打開網路有數不盡的新年決議 (Resolution)，我們叫做新年願望，從普通的戒菸、少酒、減重、多吃蔬菜、多走路、準時上床，到學新的嗜好與技術、做志工、捐贈舊衣服、寫信給自己、多接觸戶外、多做沒有目標的旅行。這些都是很好的決議，有人說很容易、但也很難做到，開頭興致勃勃，一周、最多一個月，恐怕就結束了，一切復原，明年再來。

快樂是與生俱來的？也許是，但很多人卻不快樂的活著，有人說快樂要去追求，更有人說快樂需要投資，用金錢換取快樂。用金錢買到光亮時髦的物品，可以對朋友炫耀，讓我們感到一時的快樂，但快樂會隨時間減弱，直到更時髦的東西出現，為了維持時髦的感覺，就又去買了新時髦物品。德州大學Amit Kumar教授把這種現象稱為「享樂跑步機」(Hedonic Treadmill)。

在跑步機上越跑越快，是真的快樂，甚至是苦難的根源，是一個複雜的思維。金錢固然讓我們幸福，一旦滿足基本的生活需求，達到了一定程度的生活水平，再進一步的富裕，很多研究報告都指出，富裕並不是增進快樂的有力條件。Amit Kumar教授的研究專業是「快樂科學」，如果有錢的話，與其買一些時髦的東西，不如給自己買一些快樂。這不是通俗的花錢找樂子，是用錢買時間、買經驗、幫助人。

現在的人有時間飢荒，不一定是時刻表排的有多緊湊，而是內心的焦慮，擔憂很多想做的事做不完；這種時間的壓迫感，對健康有相當的損害，使得性情不再活躍，生活變得不規律，更不會願意幫助別人。解決時間壓力的最好辦法就是找人幫忙，分攤工作，把省下來的時間做自己想做的事。雇人打掃房間、清理庭院，或偶叫外賣省一次親自烹飪，這些花費都讓我們感到快樂、甚至感到幸福。

明尼蘇達大學Kathleen Vohs教授，從18個國家的165篇研究報告綜合兩個論點，一是金錢並非全壞，以金錢為焦點的人確實有活力，金錢驅動了他們格外的努力工作，加長工作時間，以求做的更好。另一方面則是工作的越來越多，人際交往越來越少，而產生心理與生理上的壓力。學者們建議把時間看成是商品，是有限的資源，盡可能節省去做自己熱中的事，把瑣碎的事寧可付費轉給別人。

買一輛車可以使用多年，一次豪華郵輪旅遊最多幾星期就結束，金錢價值顯而易見；但學者的研究報告正好相反，隱形的經驗會比實物更能帶來長久的喜樂。Amit Kumar教授說，人們相信實物會持久，不錯，在實體上是會持久，但不表示持續的衍生價值，經驗好像瞬間即逝，但不在實體感官，經驗活在我們的記憶，經驗活在我們對朋友講的故事裡。

這就是人用經驗、而不是用所擁有的實物，來彼此聯繫。人們在物質上或有比較，比不過別人當然覺得不舒服，但在經驗上的比較就沒有麼敏感，因為你的經驗是你的，是唯一的。投資經驗不一定要花很多錢，尤其是疫情居家，更可以創造意想不到的活動。康乃爾大學心理學教授Thomas Gilovich說，並不是不讓花錢，只要朝實物少一點、經驗多一點的方向，你就會更快樂一點。

學者們又發現，當人們對經驗比實物更關注之後，就會對別人更加慷慨，這是因為我們會感念做過什麼，而不是擁有什麼。心理學家研究，當人們幫助別人獲得感謝的時候，會產生強烈的自我效能 (Self-efficacy) 以及社會價值，會驅動親和社會的行為。這一發現有其重要性，因為捐助別人，特別是社會上的需求，自身也會感受到快樂。

不僅是感受快樂，也對健康有益，特別是老年的捐助者，可以減少染病與死亡的風險，同時也會在自身需要時獲得回報。另一個fMRI的實驗，檢查慈善捐贈之後的神經反應，發現腦部啟動了快樂與社群聯繫的部位，即常說的「暖光」效應。慷慨有傳播性，會影響周遭的人也做善舉。

我們以前或許不太知道有這麼多學者研究快樂，從無數的實驗與調查，尋求讓我們快樂的方法。新年在即，新的一年在投資財富之餘，不妨試試學者們的建議，給自己投資一些快樂。

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