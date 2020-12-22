我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州擬延長「居家令」 聖荷昆谷、南加ICU床位用盡

輕鬆過關！參院91比7票通過9000億元紓困案

金山人語／再撐3個月 美國就可轉敗為勝

邱鴻安 

英國出現變種新毒，初步研究發現，新病毒比現有病毒傳播速度快50%，傳染力更強更可怕，英國不少地方因此要重新封城，倫敦甚至禁止聖誕家庭聚會，已有40個國家對英禁止旅遊；前聯邦食藥局局長葛特利布21日說，他相信變種的新病毒已傳入美國，就算禁止對英旅遊，也無法阻止。 

新病毒使美國疫情更凶險。全美21日累計確診破1800萬，死亡逼近32萬。全美近來每天新增20萬例，加州每天新增5萬，灣區九縣每天新增4000例；在新增病例中，12%的感染者須住院，在住院者之中，12%須進入加護病房，一旦成為重症病人，就與死亡只差一線。 

葛特利布預計，未來三至四周，全美疫情就會達至最高峰；四周之後，隨著疫苗發送，感染率將會逐漸下降。不過大多數美國人要到明年6月底前，才能接種到疫苗，換言之，由現在到明年6月，半年內至少仍有16萬人死亡。 

聯邦食藥局已批准輝瑞和莫德納兩家疫苗作緊急使用，預計1月底前先有5000萬人接種，這批接種者主要是醫護人員；明年3月底前將再有5000萬人接種，這第二批接種者主要是老人、患病的高危者、以及必要行業的工作人員，例如超市員工。 

3月底前接種疫苗的5000萬人，將發揮重要作用，因為老人等接種疫苗後，將可空出醫院的病床和設備，減輕醫院和醫護的壓力，另外這批人接種疫苗後可減少「無症狀感染者」的三分二傳播。 

未來三個月，即由現在至3月底是個關鍵時期，這個時期將有如地獄，確診、住院和死亡將會繼續飆升，但這個時期也是一個希望的時期，因為撐過了這三個月，美國疫情就會出現轉機，抗疫將由失敗變為勝利。 

所以未來三個月，美國人雖已防疫疲勞，隔離在家難以忍受，但必須撐下去；美國人已在感恩節中抗疫失敗，因為大量人出遊和聚會而引爆節後疫情飆升，聖誕和新年將至，美國人不能再重蹈感恩節的覆轍，盡量不出門和不聚會。 

再撐三個月，美國就可度過難關。700名流行病學家呼籲做好以下三點，大家就可保平安。一，在狹小的空間：不宜久留，必須戴口罩，例如在餐館和酒吧、搭飛機時，除了必須全程戴口罩，最好不要飲食。二，在戶內：聖誕新年要盡量避免戶內聚會，包括朋友和家人的聚會，如非聚不可，也要避免人多，而且全程戴口罩。三，在超市、藥房和商店：不會太危險，但必須全程戴口罩。

美國 疫苗 疫情

上一則

楊俊龍早年在香港結識傅高義：他為人和善

下一則

屋崙華埠商會線上會議 社區聯絡員：節日取錢 注意這2點

延伸閱讀

其他變種？影響疫苗？一次認識英國變種病毒

其他變種？影響疫苗？一次認識英國變種病毒
教廷：接種墮胎胎兒細胞所製疫苗 道德上允許

教廷：接種墮胎胎兒細胞所製疫苗 道德上允許
拜登公開接種疫苗 賀錦麗錯開接種時間將等到聖誕節後

拜登公開接種疫苗 賀錦麗錯開接種時間將等到聖誕節後
紐約州已3.8萬人接種疫苗 葛謨:本周將再收63萬劑

紐約州已3.8萬人接種疫苗 葛謨:本周將再收63萬劑
英國新病毒株恐影響疫苗保護力？ 三位專家這麼說

英國新病毒株恐影響疫苗保護力？ 三位專家這麼說
普亭：牛津疫苗和俄國疫苗一起打 可能提高保護力

普亭：牛津疫苗和俄國疫苗一起打 可能提高保護力

熱門新聞

考法克斯對於舊金山的病例新增趨勢感到擔憂。（舊金山市府直播視頻截圖）

旅行檢疫令 進舊金山強制隔離10天

2020-12-18 00:14
矽谷企業和科技人士爆出走潮，包括Tesla執行長馬斯克。（Getty Images）

CNN：還有哪些科技公司準備離開灣區?

2020-12-14 09:25
近日新冠死亡人激增，加州加購5000個屍袋供醫院使用。（電視新聞截圖）

屍袋都不夠了…加州新冠死亡數激增 緊急增購5000個

2020-12-15 23:04
不少矽谷科技業日前都宣布將把總部遷離矽谷、搬往德州，圖為德州的樣貌。（梁宇基提供）

科技大企業搬離矽谷 高房價+高稅率 華人家庭紛紛跟進

2020-12-17 02:12
灣區加護病床空床率跌破15%，馬連縣及灣區一些醫院更已降為0%。（美聯社）

病床告急！金山灣區加護空床率跌破15% 居家令全面啟動

2020-12-16 23:14
輝瑞疫苗。(Getty Images)

加大教授：疫苗有嘔吐、發冷、頭暈、發燒副作用 表示有效

2020-12-19 01:58

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
米努勤：美國人下周就能領到600元

米努勤：美國人下周就能領到600元
如何領取第一及第二波紓困金？誰有資格？

如何領取第一及第二波紓困金？誰有資格？
「死老外！滾出中國」童毆4外籍女孩 父1句話激怒網友

「死老外！滾出中國」童毆4外籍女孩 父1句話激怒網友
新毒株將讓疫苗失效？專家曝「疫苗仍有效」關鍵原因

新毒株將讓疫苗失效？專家曝「疫苗仍有效」關鍵原因
楊冪走紅毯手遮豪乳 「禮服往下滑」引熱議

楊冪走紅毯手遮豪乳 「禮服往下滑」引熱議