金山人語／再撐3個月 美國就可轉敗為勝

英國出現變種新毒，初步研究發現，新病毒比現有病毒傳播速度快50%，傳染力更強更可怕，英國不少地方因此要重新封城，倫敦甚至禁止聖誕家庭聚會，已有40個國家對英禁止旅遊；前聯邦食藥局局長葛特利布21日說，他相信變種的新病毒已傳入美國 ，就算禁止對英旅遊，也無法阻止。

新病毒使美國疫情 更凶險。全美21日累計確診破1800萬，死亡逼近32萬。全美近來每天新增20萬例，加州每天新增5萬，灣區九縣每天新增4000例；在新增病例中，12%的感染者須住院，在住院者之中，12%須進入加護病房，一旦成為重症病人，就與死亡只差一線。

葛特利布預計，未來三至四周，全美疫情就會達至最高峰；四周之後，隨著疫苗 發送，感染率將會逐漸下降。不過大多數美國人要到明年6月底前，才能接種到疫苗，換言之，由現在到明年6月，半年內至少仍有16萬人死亡。

聯邦食藥局已批准輝瑞和莫德納兩家疫苗作緊急使用，預計1月底前先有5000萬人接種，這批接種者主要是醫護人員；明年3月底前將再有5000萬人接種，這第二批接種者主要是老人、患病的高危者、以及必要行業的工作人員，例如超市員工。

3月底前接種疫苗的5000萬人，將發揮重要作用，因為老人等接種疫苗後，將可空出醫院的病床和設備，減輕醫院和醫護的壓力，另外這批人接種疫苗後可減少「無症狀感染者」的三分二傳播。

未來三個月，即由現在至3月底是個關鍵時期，這個時期將有如地獄，確診、住院和死亡將會繼續飆升，但這個時期也是一個希望的時期，因為撐過了這三個月，美國疫情就會出現轉機，抗疫將由失敗變為勝利。

所以未來三個月，美國人雖已防疫疲勞，隔離在家難以忍受，但必須撐下去；美國人已在感恩節中抗疫失敗，因為大量人出遊和聚會而引爆節後疫情飆升，聖誕和新年將至，美國人不能再重蹈感恩節的覆轍，盡量不出門和不聚會。

再撐三個月，美國就可度過難關。700名流行病學家呼籲做好以下三點，大家就可保平安。一，在狹小的空間：不宜久留，必須戴口罩，例如在餐館和酒吧、搭飛機時，除了必須全程戴口罩，最好不要飲食。二，在戶內：聖誕新年要盡量避免戶內聚會，包括朋友和家人的聚會，如非聚不可，也要避免人多，而且全程戴口罩。三，在超市、藥房和商店：不會太危險，但必須全程戴口罩。