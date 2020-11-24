狂人末路 川普默認敗選

聯邦總務署已於23日去函白登 ，表示可以開始交接工作。去函白登的消息公布後數分鐘，川普 即發推文表示，交接是他批准的；雖然他仍然嘴硬，不肯認輸，訴訟仍會繼續，但實際上他批准交接，等於默認敗選。

全美主要媒體於11月7日宣布白登勝選，但兩周以來，由川普任命的總務署署長墨菲，一直拒絕簽字，扣住數以百萬元的交接撥款，使白登團隊無法與聯邦各部門交接。墨菲在給白登的信裡否認受到政治壓力，說白宮 沒有給她指示。但是她是否受川普指使，內情遲早會被揭發，因為像白宮所有事情一樣，遲早會有人爆料，透露內幕。

為什麼川普會在此時批准交接？主要是川普的選舉舞弊訴訟節節敗退，已到了難以繼續下去的程度；美國史上百年罕見的拒絕政權過渡的瘋狂行為，不可能繼續下去，狂人末路，只能默認敗選。

據NBC新聞23日的報導，川營在六個關鍵州提出共36項訴訟，其中30項直接與選舉舞弊的指控有關，截至23日，有25項被判敗訴、被駁回，或自行撤訴。

密西根是川營主攻的一州，但密州23日正式通過確認白登勝選(白登贏川普15.4萬票)；川營提訴的策略是阻止確認，但密州通過確認，對川普法律戰造成沉重打擊。

賓州是川普另一重點，但賓州各縣從23日起，也展開確認勝選的程序，預計兩三天就可完成。另外，上周六，賓州一名法官駁回川營提出的訴訟，還特別在判詞中斥責川營律師提出沒有可信的證據。

喬治亞州日前已完成人手計票，且確認白登勝選；川營現在再要求重新計票，但改用計票機計算。專家認為，重新計票無法推翻選舉結果，因為過去的重新計票，都只有少量選票出錯，最多1000票或2000票，不可能推翻白登領先的數以萬計選票。

川普法律戰節節敗退，反映出一個事實，即：川營不斷散播選舉舞弊的陰謀論口說容易，右翼團體在媒體上也可大肆宣揚，但是一到法庭，任何無弊指責都要提出證據來；川營既然拿不出有力證據，訴訟就只能被判敗訴，被駁回，或自行撤訴。

NBC新聞23日引川營內部知情者的消息說，川普的律師團雖然出現內部矛盾，例如部分律師認為，川普個人律師朱利安尼等不應再繼續散播沒有事實根據的陰謀論，因為這只會帶來反效果；但仍維持一個共識，即：訴訟將會繼續下去，直至川普叫停為止。所以川普雖然批准交接，但他可能一直留在白宮，直至1月20日才會離開。