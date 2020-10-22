金山人語／關心川普 還是關心自己？

11月3日大選焦點似在總統。有話題也有懸疑，爭的是最重要的權力寶座。

有僑胞靠台灣 政論節目了解美國總統大選，台灣名嘴激情好像自己國家在選總統，說得好像有別人所無的特殊管道。像最近杭特白登 的電郵門，就有台灣親友來問是否已翻轉牌局，讓住美國的人有些錯詫。

美國和台灣不同。數千萬選民已投票，大家心意已定，不像當年選台北縣長，投票前夕病重的盧修一在台上下跪，扭轉大局，讓民進黨蘇貞昌當選。

川普和白登今晚還要辯論，但這樣多人已投票，足見是選品牌，覺得不必再多聽。

選舉人票制，只六個搖擺州有懸念。以加州 來說，不論你多愛川普，加州這55票都會被白登和賀錦麗拿走，因為加州總是民主黨天下，贏者全拿。所以川普不來加州，來也是拿捐款不是來拜票。

加州人該花精神的是那些複雜的州提案。一個提案可改變一代人的生活。像1978年房地產稅13號提案，已實行四十多年而不墜。這次吵得很兇的16號提案是要打掉26年前的209提案，重新恢復平權政策。提案固然不是一失足成千古恨，造成很多長期的改變是事實。

能上選票的提案都是數年的努力成果，但一般人起初沒去注意，看到選票才知事情嚴重，但選票文字有時很難懂。這時候，看看誰支持、誰反對會有助益。另個指標則是看誰在捐錢拉票。

以23號提案為例，主張每個洗腎所都要常駐醫師。應是替腎友著想的好事，居然到今天支持方只募到691萬元，反對方則有高達一億多的競選經費。有如手槍和機關槍的對決。一看反方捐款人有Da Vita和Fresenius Medical Care兩家公司，原來是加州包辦四分之三洗腎業的業者，他們每年獲取以億計的利潤，這是一場公司營利保衛戰，因為雇醫師加多成本，所以傾重金扺制。到底提案為誰而戰，這是很好的參考。

有時也不那麼容易，23提案的鄰居22號提案恐怕是今年最花錢的提案。支持方有1億9千萬的彈藥，反對方只有1600多萬。因為是Uber 和Lyft這些租車共享平台的生死戰。加州立法合約工gig必須納編，給他們買保險，就像全職一樣。這是傷筋動骨的改變，所以Uber 和Lyft推23號提案扺抗，有司機也支持，因為想自由自在，免得法律改了影響工作。

主流公共廣播網KQED整理出今年加州各提案的說明，到Google打入npr, voter guide，可拿來研究，或許比追看白登兒子的電郵更有用。