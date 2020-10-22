我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾833萬 加州破88萬例

白登投書世界日報：為我們更繁榮的未來

金山人語／關心川普 還是關心自己？

黃美惠

11月3日大選焦點似在總統。有話題也有懸疑，爭的是最重要的權力寶座。

有僑胞靠台灣政論節目了解美國總統大選，台灣名嘴激情好像自己國家在選總統，說得好像有別人所無的特殊管道。像最近杭特白登的電郵門，就有台灣親友來問是否已翻轉牌局，讓住美國的人有些錯詫。

美國和台灣不同。數千萬選民已投票，大家心意已定，不像當年選台北縣長，投票前夕病重的盧修一在台上下跪，扭轉大局，讓民進黨蘇貞昌當選。

川普和白登今晚還要辯論，但這樣多人已投票，足見是選品牌，覺得不必再多聽。

選舉人票制，只六個搖擺州有懸念。以加州來說，不論你多愛川普，加州這55票都會被白登和賀錦麗拿走，因為加州總是民主黨天下，贏者全拿。所以川普不來加州，來也是拿捐款不是來拜票。

加州人該花精神的是那些複雜的州提案。一個提案可改變一代人的生活。像1978年房地產稅13號提案，已實行四十多年而不墜。這次吵得很兇的16號提案是要打掉26年前的209提案，重新恢復平權政策。提案固然不是一失足成千古恨，造成很多長期的改變是事實。

能上選票的提案都是數年的努力成果，但一般人起初沒去注意，看到選票才知事情嚴重，但選票文字有時很難懂。這時候，看看誰支持、誰反對會有助益。另個指標則是看誰在捐錢拉票。

以23號提案為例，主張每個洗腎所都要常駐醫師。應是替腎友著想的好事，居然到今天支持方只募到691萬元，反對方則有高達一億多的競選經費。有如手槍和機關槍的對決。一看反方捐款人有Da Vita和Fresenius Medical Care兩家公司，原來是加州包辦四分之三洗腎業的業者，他們每年獲取以億計的利潤，這是一場公司營利保衛戰，因為雇醫師加多成本，所以傾重金扺制。到底提案為誰而戰，這是很好的參考。

有時也不那麼容易，23提案的鄰居22號提案恐怕是今年最花錢的提案。支持方有1億9千萬的彈藥，反對方只有1600多萬。因為是Uber 和Lyft這些租車共享平台的生死戰。加州立法合約工gig必須納編，給他們買保險，就像全職一樣。這是傷筋動骨的改變，所以Uber 和Lyft推23號提案扺抗，有司機也支持，因為想自由自在，免得法律改了影響工作。

主流公共廣播網KQED整理出今年加州各提案的說明，到Google打入npr, voter guide，可拿來研究，或許比追看白登兒子的電郵更有用。

加州 台灣 白登

上一則

加州疫情第3峰出現？連兩天確診破4千例

下一則

阿茲海默健走 今年改為「無處不在」

延伸閱讀

華爾街金主與川普保持距離 連法律顧問也捐錢給對手

華爾街金主與川普保持距離 連法律顧問也捐錢給對手
川普：我將在紐約長島和上州大勝

川普：我將在紐約長島和上州大勝

決戰搖擺州！ 歐巴馬首赴賓州助攻 川普5度赴北卡催票

決戰搖擺州！ 歐巴馬首赴賓州助攻 川普5度赴北卡催票

信嗎？佈道家預言：上帝說川普會連任 5年後行星撞地球

信嗎？佈道家預言：上帝說川普會連任 5年後行星撞地球
川普「決戰州」北卡造勢：白登當選 美國變社會主義

川普「決戰州」北卡造勢：白登當選 美國變社會主義
紐時選前爆料 挖出川普中資銀行秘密帳戶

紐時選前爆料 挖出川普中資銀行秘密帳戶

熱門新聞

房主的兒子談及事件，在鏡頭前哭泣。（電視新聞截圖）

華人房東遇租霸 被迫搬離自家

2020-10-15 03:14
死者華翁的女兒（左）獲三年緩刑（Probation），白人女婿（右）因過失殺人罪獲刑六年。（本報檔案照片）

女婿判6年 女兒3年緩刑 華翁分屍案宣判 家屬不滿

2020-10-21 00:38
何宜中總笑臉迎人、喜歡熱鬧。（藍淑惠提供）

寧記麻辣老闆56歲心肌梗塞猝逝 16日網上追悼

2020-10-15 03:24
法官駁回驗血公司Theranos創辦人荷姆斯為擺脫罪名提出的所有動議。（Getty Images）

矽谷最大騙案 女被告謀翻盤受挫

2020-10-15 15:48
蓋茲表示，到2021年夏天，如果疫苗進展順利，有足夠的供應，公眾生活將開始回歸正常，甚至可以恢復一些體育賽事，讓觀眾入場觀看。（記者劉先進／翻攝）

與NBA柯瑞對談 比爾蓋茲：明夏若疫苗充足 生活能正常

2020-10-14 23:12
圖中央被圈住的地方，顯示店主拉開自己的T-恤，亮出身上攜帶的手槍。(電視新聞截圖)

華埠遊客被襲 金門幸運餅店主亮槍嚇走歹徒

2020-10-21 00:37

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影帝馬修麥康納 驚曝15歲失童貞、18歲被人打暈強暴

影帝馬修麥康納 驚曝15歲失童貞、18歲被人打暈強暴
投票／朱利安尼爆料：白登兒電腦有大量少女圖片 並發生不當關係

投票／朱利安尼爆料：白登兒電腦有大量少女圖片 並發生不當關係
深田恭子穿緊身衣找不到贅肉 靠勤做這個運動瘦下來

深田恭子穿緊身衣找不到贅肉 靠勤做這個運動瘦下來
一洲焦點／白登出面談醜聞 認了什麼？Google會被「反托拉斯法」打散嗎？

一洲焦點／白登出面談醜聞 認了什麼？Google會被「反托拉斯法」打散嗎？
選舉夜緊盯這州開票 市場可能搶先媒體判定誰勝選

選舉夜緊盯這州開票 市場可能搶先媒體判定誰勝選