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金山人語／最後一刻 紓困敲定支票在望？

邱鴻安 

各方矚目的紓困案談判，20日是48小時限期最後一天；眾議長波洛西和財長米努勤的談判，會否在這天午夜限期前達成協議？ 答案是：很有可能。 

如雙方真的達成協議，那麼全美2500萬失業者、數百萬陷入困境的小商業、以及等候1200元紓困支票的2億美國人，都可舒口氣。 

為什麼雙方可能達成協議？一，波洛西19日與米努勤通電話，談了一小時。事後，波洛西的發言人表示，雙方「取得一些進展」，「縮小了分歧」，兩人將於20日再談。當然，發言人的話可能只是擺姿態，並沒有實質意義。 

二，但值得注意的是，波洛西19日下令眾院多個委員會研究解決分歧的辦法，以備20日再談時使用。「研究分歧」仍可能是擺姿態，但也可能有實質意義。 

波洛西如要與白宮達成協議，必須以眾院作起點；民主黨雖控制眾院，但眾院還有約200名共和黨議員，他們對紓困案的態度與控制參院的共和黨人是一致的；如眾院在「研究分歧」時，能夠吸納共和黨人意見，協議就有可能。 

今年3月底，眾院以419:6票通過第一輪紓困案，這是得到共和黨同意的投票結果，因此參院後來通過法案。5月15日，眾院又通過一項3兆元的第二輪紓困案，但比數是208:199，這是沒有得到共和黨同意的結果，所以方案一直被參院所拒。10月1日，眾院再通過一項2.2兆元的第二輪紓困案，比數是214:207，也是沒有得到共和黨同意，這個方案至今一直被參院所拒。這三次投票顯示，波洛西如要與白宮達成協議，必須先在眾院內部進行協商。 

三，川普希望在選前達成協議，因為通過紓困案，對他的選情有利，對股市對經濟有利；參院多數黨領袖麥康諾也有壓力，他也擔心，川普一旦敗選，共和黨也可能失去參院控制權；在這種情況下，民主黨選後必然通過更大規模的紓困案，與其如此，倒不如在選前達成協議。 

波洛西也有壓力，如果她不達成協議，可能被選民指責；她提出48小時的談判限期，目的是對選民表示，不是她不想協議，是白宮和共和黨不想協議。 

如果波洛西和米努勤最後一刻達成協議，協議的金額會是多少？可能是2兆元，因為波洛西10月1日通過的是2.2兆，而白宮10月9日建議的是1.8兆，雙方只差4000億，折中就是2兆。波洛西如肯接受從2.2兆減為2兆，所減去的2000億，很可能來自原定撥給「州和地方政府」的4360億，因為米努勤之前還價1500億，雙方差距實在太大。

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