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金山人語／誰能帶領美國療傷止痛？

劉玉昕

至昨15日，美國感染新冠肺炎人數達791萬6千人，死亡21萬7千人。

21萬7千人，是什麼概念？

想像一下：蘋果飛碟大樓所在的庫比蒂諾，人口6萬多，鄰近桑尼維爾，15萬多，迄今被新冠奪命的美國人，與兩市全部人口相若。

而且，疫情此伏彼起，遠未受控。專家警告，隨節日和冬季來臨，第三波高峰幾乎無可避免。

「黑人的命也是命」仍在持續，與此同時，白人至上團體在「後退一步，作好準備」的鼓舞下，氣勢大漲。隨紅色競選大會一陣陣歡呼，族群撕裂的傷口一次次加深加重。

對立不限於黑白，疫情下，亞裔成了發洩仇恨的犧牲品。「帶上病毒回中國去」，許多亞裔遭莫名辱罵；一陸戰隊大兵更直言：遇中國人就殺。

美國正遭受天災與人禍的夾擊中；而天災，亦因領導者的失信與失德而失控、蔓延、加劇。

誰能帶領美國走出傷痛？

面對疫情，我們需要一位尊重科學，尊重專家的領導人。從最簡單示範做起：戴上口罩，而不是信口胡說：85%戴口罩都感染病毒，還栽贓CDC；更不是把不同意見專家如佛奇，指為「民主黨」。

面對疫情，我們需要一位誠實、可信的領導人。不止誠實繳稅、公布稅表，這些連普通人都做得到；而是在災難來臨時，對國人坦誠相告，而非為一已之私，隱瞞實情。

最新披露，2月出現首例新冠死亡、總統為選舉之需向國人保證疫情已受控制時，白宮高層卻私下向大基金主管、大金主小圈子透露，疫情即將爆發、對經濟衝擊難以估量，而得到的回應是，「作空所有交易」，有人乘機大賺一筆。

隱瞞實情欺騙國人，看來不是集權者的專利，但美國不需要獨裁者。

兩副嘴臉、不講誠信的，還有議員們。

四年前大法官空缺，總統提名被參院硬生生攔下，理由：大選年。這些人還信誓旦旦：換黨執政也如此，但當同樣情形再現，他們卻自食其言，轉而支持提名。有人說，政客有另一套道德標準，但作為一個人，對有德與無恥、高尚和卑鄙，不是應該最起碼的共同認知嗎？

面對族群分裂，我們的領導人須有愛心。不是罵抗議者為畜性，稱種族歧視者中也有好人；不是煽動挑撥，在撕裂的傷口上撒鹽，而是接納包容，帶領所有人一起療傷止痛。

當然，讓國家走出傷痛，人人有責；而其中最重要責任，就是用你的選票選出一位有誠信、有能力、可堪作表率的總統。

選舉在即，美國能否早日走出新冠病毒和仇恨病毒的雙重陰影，你的一票，至關重要。

美國 疫情 亞裔

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