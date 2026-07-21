舊金山推出新托兒服務平台 補助再放寬

舊金山市長羅偉20日宣布，推出全新線上平台，協助家長申請免費或低價托兒及學前教育服務。（市長辦公室提供）

舊金山 市長羅偉 （Daniel Lurie）20日宣布，推出全新線上平台，協助家長申請免費或低價托兒及學前教育服務。符合資格的家庭可透過「全民早期教育」（ELFA）家長平台查詢補助資格、提交申請，並按照地點、時間、語言等條件尋找合適的托兒機構。

作為羅偉「家庭機會議程」（Family Opportunity Agenda）的一部分，舊金山正朝著成為全美首個讓所有五歲以下兒童家庭都能獲得托兒服務的主要城市邁進。

今年稍早，舊金山已將免費托兒服務的家庭收入門檻放寬至地區收入中位數的150%，相當於四口之家年收入24萬3150元。自7月1日起，再放寬至200%，即四口之家年收入不超過32萬4200元的家庭，也可能有資格在ELFA網絡內的托兒機構獲得50%學費補助。

羅偉說：「透過家庭機會議程，我們正在降低生活成本，讓家庭能夠在舊金山安居。現在，更多家庭可以獲得負擔得起的托兒服務，而新平台將讓申請過程變得更加容易。」

全新ELFA家長平台取代市府近10年前建立的舊系統。家長現在可以在同一個網站上查詢資格、提交申請，並依照所在位置、服務時間、使用語言及其他偏好搜尋托兒及學前教育項目。

隨著補助資格擴大，市府也在增加托兒服務供應。今年夏季，全市不同社區已新增近750個幼兒教育名額，重點增加嬰兒及幼兒托育名額。目前，市府正準備將至少30家新的托兒機構納入ELFA網絡，使參與機構數量增加約5%。

舊金山市幼兒發展局執行主任梅斯基塔（Ingrid Mezquita）表示，擴大低價托兒服務資格，是提高舊金山家庭負擔能力的重要一步，但前提是家長能找到、理解並使用相關福利。新平台讓家庭可以從單一入口確認是否符合資格、在線申請，並以更協調的方式與托兒機構取得聯繫。

目前，ELFA網絡已涵蓋舊金山近70%的持牌嬰幼兒托育容量。市府除吸納現有托兒機構加入外，也在增加新的托兒名額。預計2026至2027財政年度將有7個新設施投入使用，可容納274名兒童。

市府也將協助現有ELFA機構擴建，並在可行情況下將部分學前教育教室改為嬰幼兒教室。6項家庭托兒服務擴建計畫將增加36個名額，另有一間教室改造後增加12個名額，合計在新財政年度增加48個名額。

2024至2025財政年度，ELFA網絡共為9152名兒童提供服務，較2022至2023財政年度的7308人增加25%。