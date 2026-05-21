金融軟體公司Intuit裁員17% 全球約3000人受影響

總部位於山景城的金融軟體公司Intuit宣布，將裁減約17%的全職員工。（路透）

總部位於山景城的金融軟體公司Intuit，20日宣布將裁減約17%的全職員工，作為公司圍繞人工智慧（AI）、中型市場業務擴張及組織重整計畫的一部分。

此次裁員規模約為全球3000人。根據Intuit最新年度報告，截至2025年7月31日，公司在全球7個國家約有1萬8200名員工。

Intuit執行長古達奇（Sasan Goodarzi）在致員工公開信中表示，Intuit目前三大重點方向包括：擴展AI原生平台（AI-native platform）、成為消費者與企業的「資金中心」、以及擴大中型企業與會計師事務所市場。

Intuit表示，此次重整將包括削減管理層級、取消大量需要跨部門協調的職位、關閉內華達州Reno與南加州Woodland Hills辦公室，以及減少旗下TurboTax與Credit Karma業務重疊。同時將縮減部分領域投資，包括電子郵件行銷平台Mailchimp。

這是Intuit不到兩年內第二波大型裁員。公司2024年曾裁減約1800人，占當時員工總數約10%，同時增加AI、產品開發與客戶服務職位。