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亞利桑納大學畢業生鴕鳥心態？谷歌前執行長提AI遭噓

編譯林思牧／綜合報導
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施密特在亞歷桑那大學的畢業典禮演講中，因提及人工智慧AI而遭到聽講者的多次噓聲。...
施密特在亞歷桑那大學的畢業典禮演講中，因提及人工智慧AI而遭到聽講者的多次噓聲。(施密特的個人X網頁)

Ｇoogle億萬富豪前執行長施密特（Eric Schmidt）在亞利桑納大學畢業典禮演說，中途卻被畢業生多次喝倒采，這是因為什麼呢？

SFGATE報導，施密特在亞利桑納大學的畢業典禮演講中，因提及人工智慧AI而遭到觀眾的多次噓聲。施密特曾在2001年至2011年擔任Google執行長，之後又擔任了四年的執行董事長。他在演講中告訴畢業生，他們將「幫助塑造AI」。在討論了電腦技術的發展之後，他轉而談到了AI。每次一提到AI，噓聲就響起。

「我知道你們很多人對此有何感受，」施密特回應說，「我能聽到你們的聲音。」儘管遭到負面反應，施密特依然繼續他的發言。「如果你不關心科學，那也沒關係，因為AI將影響到其他一切領域，」施密特在演講中說道，此言一出，又引來一陣噓聲。「無論你選擇哪條路，AI都將成為工作方式的一部分。」

「現在你可以組建一支AI團隊，幫你完成那些你獨自無法完成的工作，」他隨後又說，「當有人邀請你登上火箭時，你無需詢問是哪個座位，直接上去就好。」這時噓聲至大，以至於施密特不得不停下來。「請允許我把這一點說完，」他說。

根據富比世，施密特的淨資產高達430億美元。在他登台演講之前，就引發了爭議，一些亞利桑那大學的學生發起了一項請願，呼籲學校更換演講嘉賓，因為施密特的一位前女友兼生意夥伴已提起訴訟指控他性侵。施密特否認了指控，該訴訟已於3月進入私人仲裁程序。

亞利桑納大學發言人扎克（Mitch Zak）表示，邀請施密特演講是因為他對科技領域做出了「非凡」的貢獻。專家大致同意施密特的觀點，那麼是不是許多畢業生抱持「鴕鳥心態」？

就在一周前，另一位畢業典禮演講者也因發表與AI相關的言論而遭噓。塔維斯托克集團（Tavistock Group）的高管考菲爾（Gloria Caulfield）在佛州中部大學的畢業典禮上得到了聽眾的猛烈噓聲。

谷歌 Google 人工智慧

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