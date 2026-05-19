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教宗攜Anthropic創辦人發首份通諭 關注調AI監管與戰爭應用風險

編譯林思牧／綜合報導
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教宗良14世17日中午給群眾祝福。 (美聯社)
教宗良14世17日中午給群眾祝福。 (美聯社)

梵蒂岡宣布，教宗良14世將與Anthropic創辦人於25日共同發布現任教宗的首份通諭，主題是人工智慧(AI)。

美聯社報導，梵蒂岡在18日做了這項宣布。Anthropic一直標榜自己是將安全性和風險緩解置於研究首位的AI公司。因此，Anthropic的創辦人歐拉(Christopher Olah)現身梵蒂岡意義重大，顯示教宗在AI議題上的立場將成為與川普政府之間新的衝突焦點。

今年2月，川普政府下令所有美國機構停止使用Anthropic的AI技術，並因其拒絕允許美軍無限制地使用其AI技術而對其處以其他嚴厲處罰。Anthropic公司目前正在狀告川普政府，指控其非法報復該公司試圖限制其AI技術的部署方式。

現任教宗將AI作為其年輕教宗任期內的優先事項，他對AI在戰爭中的應用深感擔憂，並呼籲對該技術的使用方式進行監控。教宗親臨「偉大的人性」（Magnifica Humanitas）通諭的發布會意義非凡，因為此類發布會通常都在梵蒂岡新聞發布室舉行，只有少數特邀官員和嘉賓出席，回答記者的提問。

而這次，梵蒂岡在大禮堂（main Vatican auditorium）舉行正式發布會，可謂星光熠熠：兩位樞機主教–教義部主任費爾南德斯樞機（Cardinal Víctor Manuel Fernández）和發展部主任切爾尼樞機（Cardinal Michael Czerny）–將擔任主要發言人。歐拉將與神學家羅蘭茲（Anna Rowlands）和盧松博（Leocadie Lushombo）一起作為平信徒發言人出席。

梵蒂岡方面表示，教廷國務卿帕羅林樞機（Cardinal Pietro Parolin）將作總結發言，教宗將發表演說並作最後祝福。

教宗於5月15日簽署了這份通諭，這一天恰好是他的同名先輩–教宗良13世簽署其最重要的通諭「新事通諭」（Rerum Novarum）135周年紀念日。該通諭探討了工人權利、資本主義的局限性，以及在工業革命時期國家和雇主對工人應盡的義務。

「通諭」主要是指天主教教宗對普世教會發出的最高層級教導信件。內容通常針對信仰、道德、社會議題或教義進行闡述與指導，是全體天主教徒的重要指引。

川普 教宗 梵蒂岡

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