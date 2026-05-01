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「留住年輕家庭」金山砸錢擴托育 中產也納入補助

記者李怡/舊金山報導
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舊金山托育，中產也納補助。（記者李怡╱攝影）
舊金山托育，中產也納補助。（記者李怡╱攝影）

為減輕高生活成本壓力、留住年輕家庭，舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）4月30日宣布，大幅擴充免費與低費用幼兒托育服務，今夏起全市將新增近750個名額，重點提供給嬰幼兒家庭，讓數百戶家庭受惠。這項政策不只幫助低收入族群，也首度大幅擴及中產家庭，盼扭轉「養不起孩子就離開舊金山」的現象。

此次擴充涵蓋日落區、列治文區、米慎區、灣景區、寶多拉山、市場區等多個社區，並以最難取得、費用最高的嬰幼兒托育為優先。新增名額將使全市嬰幼兒托育供給增加逾8%，進一步緩解長期供不應求的問題。

在補助方面，政策門檻同步放寬，年收入在地區中位數150%以下（四口之家約23萬元）的家庭，可享免費托育；收入在200%以下（約31萬元）者，則可獲50%補助。意味著不少過去「賺太多拿不到補助、卻又負擔不起托育費」的中產家庭，如今也能獲得實質幫助。

羅偉表示，托育費用長年是舊金山家庭最大開銷之一，許多年輕家庭因此選擇離開，「當家庭找不到可負擔的托育，就很難在這座城市安身立命。」他強調，提供可負擔且高品質的托育，不僅讓家長能安心工作，也有助孩子在進入幼兒園前建立良好發展基礎。

此次擴充屬於市府「家庭機會計畫」（Family Opportunity Agenda）的一環。早在今年1月，市府已宣布動用2018年選民通過的C提案（俗稱「Baby C」）剩餘資金，擴大托育補助範圍。整體政策也搭配住房、食品、醫療與交通等多項措施，試圖降低家庭在舊金山生活的整體成本。

在執行面上，新增名額將透過「全民早教計畫」（Early Learning for All, ELFA）提供，結合家庭式托育與幼兒中心。市府同時提前開放托育機構申請加入系統，申請期自4月30日至6月30日，比往年提早兩個月，鼓勵更多業者加入，特別是服務嬰幼兒、特殊需求兒童及弱勢家庭的機構。

有需要的家庭可透過兒童委員會（Children’s Council）或伍儀托兒服務中心（Wu Yee Children’s Services）查詢與申請托育服務。隨著名額增加與補助擴大，望更多家庭在高成本壓力下，仍有機會「留得下來，也養得起孩子」。

舊金山 低收入 羅偉

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