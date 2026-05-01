中英頂級私校進軍灣區 惠立學校秋季開學 招收PK3至一年級學生

該校教學樓目前已進入最後施工階段，預計2026年秋季開學。（惠立學校提供）

在全球教育版圖中，舊金山 正逐漸成為國際頂級私校布局的重要據點。來自中國上海、採取中文普通話和英文雙語教育體系的惠靈頓教育集團（Wellington College Education），將首個北美校址定於舊金山東側設計區，命名為舊金山灣區 惠立學校（Hiba Academy Bay Area）。該校教學樓目前已進入最後施工階段，預計2026年秋季開學，招收PK3至一年級學生，成為灣區教育市場備受矚目的新成員。

本報記者日前實地走訪該校，其財務與地產顧問勒文（Aaron Levine）表示，惠立學校從選址到動工歷時逾五年，期間於全球及全美多個城市進行評估，最終選定舊金山落腳。

勒文指出，團隊在灣區考察超過40處物業，最終選定Airbnb前總部所在地。「這裡街道寬闊、採光條件優越，周邊社區環境安靜，且以設計展示空間為主，對學校而言十分理想。」

他並強調，在高度都市化的舊金山，能同時兼具安全性與戶外空間的校園極為稀缺。校方將原有大型停車場改造為約1萬平方呎的戶外活動場，成為都市型校園中的一大亮點。

惠靈頓教育集團起源於英國惠靈頓公學，目前在英國、中國、泰國與印度共設有10所學校。灣區新校教學樓外立面採用紅磚設計，既致敬惠靈頓公學傳統，也呼應舊金山在地工業建築風格。

整體教學樓為三層設計，共設26間教室，空間規畫依學生年齡分層：Pre-K年級設於一樓，直接連接戶外活動區與多功能空間；Kindergarten至小學二年級位於二樓，高年級則設於三樓。各樓層分別配置音樂、舞蹈、藝術及圖書館等專用教室，並採用開放式「學習社區」（neighborhood）概念，部分教室之間設有可連通門與共享學習空間，方便跨班協作教學與靈活分組。

此外，校舍在細節設計上亦體現高規格標準。教室照明系統採用「日光調節」技術，可依室外光線自動調整亮度，並具備上下分層照明，以營造不同學習情境；空間色彩則以柔和色調為主，有助提升學生的舒適度與專注力。

惠靈頓教育集團創始人喬英（Joy Qiao）出生於上海，曾就讀於清華大學與英國牛津大學。她在科技領域工作逾十年後，為子女尋找一所兼具中國教育紮實基礎與西方教育創造力與表達能力的學校，成為其投身教育領域的契機。

「我們希望將中英雙語國際化教育帶出國門。」喬英此前對本報表示，「我們懷著善意與誠意而來，唯一的目標是搭建一座文化橋樑，讓更多人在成長過程中彼此交流、相互學習、加深理解。」

惠立學校預計於2026年秋季正式開學，首年將招收Pre-K（3歲學前班）至一年級的學生，預計之後每年遞增一個年級至五年級，該校區最大可容納約470名學生。