三谷創新博覽會周末登場 逾70攤科技體驗免費開放

第8屆三谷創新博覽會（Tri-Valley Innovation Fair）將於4月18日熱鬧登場，現場超過70個展位。(取材自活動官網)

第八屆三谷創新博覽會（Tri-Valley Innovation Fair）本周末將在阿拉米達市展覽會場熱鬧登場，活動持續歷屆的精神，把科技從實驗室帶進社區，讓大小朋友都能用更輕鬆的方式接觸創新與科學。

活動將於18日上午10時至下午5時舉行，免費開放入場，現場規畫超過70個展位，從機器人操作、工程設計，到環境科學與各類創新應用，一路延伸到日常生活中的科技體驗。不同於一般靜態展覽，這場博覽會主打更像是一場「可以動手玩的科技體驗」，從機器人操作、工程設計到環境與永續議題，讓參與者透過操作、實驗與互動，親自感受科技的運作原理。

活動現場也提供與科學家、工程師及創作者交流的機會，讓參與者了解創新如何從構想走向實際應用，透過面對面近距離互動，科技不再只是遙遠的專業領域，而是與日常生活息息相關的存在；無論是對科技充滿好奇的小朋友，或是想了解未來趨勢的家長，都能在這樣的互動中找到樂趣。

除了展覽與體驗，現場也安排了全天表演與展示活動，包含動態演出和實驗示範，希望將整體氛圍營造成一場融合教育與娛樂的嘉年華，室內外空間同步開放，讓參與者可以自由穿梭，在玩樂中探索不同領域。

主辦單位表示，三谷創新博覽會每年吸引數千人參與，逐漸成為東灣地區具代表性的科技教育活動之一，這類活動不僅讓學生接觸STEM領域，也讓家庭能在日常生活中找到與科技連結的入口；隨著活動規模逐年擴大，參與單位也從學校延伸到在地企業與社區組織，讓展覽內容更加豐富多元。

在灣區得天獨厚長期以科技產業聞名的背景下，這樣的社區型活動也反映出創新不再只是企業與工程師的專利，而是逐漸走進社區與家庭，透過「探索、動手與互動」，成為人人都能發掘興趣、參與體驗的趨勢。

現場主打「嘗試、動手、探索」的體驗，讓科技走入生活。(取材自活動官網)