舊金山在地鞋廠Allbirds「轉型做AI」股價一度飆升600%

圖為位於舊金山奧特萊斯的Allbirds門店。(取材自Google Map)

曾被舊金山 人追捧的本土鞋類品牌Allbirds，在經歷估值跌幅超95%、賤賣核心業務後，於15日宣布未來將轉型為一家人工智能 AI公司，並更名為「NewBird AI」。消息公布後，股價在早盤交易中一度飆升約600%，引發市場關注。

Allbirds表示，公司已與一名機構投資人達成5000萬元的可轉換融資協議，資金將用於進軍AI算力基礎設施領域。該交易預計於今年第二季完成，仍需股東批准。

根據公司說法，未來將採取「GPU即服務」（GPU-as-a-Service）模式，購置高性能圖形處理器（GPU），並將算力租賃給企業客戶，用於AI模型訓練與運行。Allbirds指出，隨著AI技術快速發展，市場對高效能算力的需求出現結構性短缺，為公司轉型提供契機。

此次策略轉向，距離公司宣布出售核心鞋業資產僅數周。Allbirds日前已同意以約3900萬元，將品牌及鞋類業務出售予American Exchange Group，由該公司未來負責產品生產與銷售。此舉意味著Allbirds將逐步退出原本賴以起家的消費品牌業務。

成立於2015年的Allbirds，曾以主打環保材質的羊毛運動鞋迅速走紅，被視為矽谷 科技圈的代表性品牌之一。然而近年來，公司面臨銷售下滑、成本上升及門市縮減等壓力，營運表現持續承壓。