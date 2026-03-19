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北加2空中計程車公司 參與全國性試點

編譯林思牧／綜合報導
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射手航空的空中計程車載具「午夜」（Midnight）。(archer.com截圖)
射手航空的空中計程車載具「午夜」（Midnight）。(archer.com截圖)

北加州有兩家空中計程車新創公司，獲聯邦遴選參與一項全國性實驗計畫。

聖荷西信使報報導，聯邦航空管理局FAA遴選了八份提案，其中包括兩份來自北加州新創公司的提案，參與一項全國性試點項目，旨在確定空中出租車能否在主要都市區作為短途出行的替代方案。

射手航空（Archer Aviation）執行長歌德斯汀（Adam Goldstein）將這項計畫譽為飛行汽車行業的「Waymo時刻」（Waymo moment），它將檢驗這項新興技術的性能。然而，業內專家對其潛在的廣泛應用以及消費者成本持懷疑態度。

「這真正展現了政府支持該行業並使其發展壯大的方針，」總部位於聖荷西的射手航空政府事務和政策倡議負責人麥卡佛利（Melissa McCaffrey）說， 「多年來，人們談論『傑森一家』（the Jetsons）時，彷彿那只是卡通片裡的幻想。現在，我們正在將這一理念帶到現實的城市中–這就是我們正在撰寫的篇章。」

川普政府對先進空中交通和電動垂直起降一體化試點計畫給予了高度評價。交通部長達菲（Sean Duffy）表示，政府的合作夥伴關係，包括與射手航空和位於聖塔克魯茲的喬比航空（Joby Aviation）的合作，將重新定義個人旅行和區域交通。

麥卡佛利表示，雖然試點計畫沒有獲得任何聯邦資金，但它為數據、測試和合作打開了大門，而這對於獲得聯邦航空管理局的全面批准至關重要。聯邦機構表示，新興的空中計程車產業「有望創造新的就業機會，連結社區，並鞏固美國在航空領域的領先地位」。空中計程車還可以用於緊急應變、擴展貨運網絡，甚至實現自主飛行。

雖然「空中計程車」一詞可能會讓人聯想到未來飛行汽車，但這些飛行器實際上更像是能夠垂直起降的超大型無人機。例如，射手航空公司的「午夜」（Midnight）飛行器機艙最多可容納四名乘客和一名飛行員，並由高性能鋰離子電池供電，最高時速可達150哩/小時，續航里程達100哩。

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