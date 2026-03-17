Meta斥270億美元買Nebius AI基礎設施 包下價值數百億算力

Meta將斥資高達270億美元購入Nebius人工智慧基礎設施。(路透)

聖荷西信使報(Mercury News)引述彭博新聞(Bloomberg)報導，Meta 將在未來五年內斥資高達270億美元，從雲端服務供應商Nebius Group NV購入人工智慧 基礎設施，以積極投入資源，與業界頂尖的前沿企業展開競爭。

荷蘭公司Nebius是「新雲端」(Neocloud)服務供應商、營運資料中心，並與輝達公司(Nvidia)建立了策略合作夥伴關係。Meta於16日在聲明中表示，Nebius將從2027年初開始向Meta提供價值120億美元的專用運算能力。 Meta還承諾購買Nebius為第三方客戶構建的價值高達150億美元的額外運算能力。

這筆支出是Meta簽署的最大單筆合約之一，凸顯了這家Instagram和Facebook的母公司為人工智慧產品開發而尋求更多運算能力的決心。去年，Meta還與Nebius簽署了另一項價值30億美元的協議。

預計Meta及其他一些大型科技同業將在2026年投入約6500億美元用於建設資料中心和其他基礎設施，以因應未來幾年人工智慧服務的爆發式成長。Meta已將人工智慧列為公司首要任務，並投入巨資與OpenAI和Google等競爭對手展開角逐。自今年年初以來，該公司還與輝達和AMD簽署了數十億美元的人工智慧基礎設施合作協議。此外，Meta還在自主研發晶片。

執行長查克柏格去年表示，Meta將在2028年前投資6000億美元用於美國基礎建設項目。為此，Meta主要依靠廣告業務的利潤，同時也透過外部融資為基礎設施項目提供資金。該公司正在開發自己的高端模型，並已建立了多款人工智慧產品，其中包括一款可在其各種應用程式中使用的聊天機器人。

Meta的發言人證實了與Nebius的交易，並表示，其多元化合作夥伴關係和人工智慧技術堆疊的策略是「建立更具彈性和靈活性的基礎設施」的一部分。

Nebius 總部位於阿姆斯特丹，於2024年從俄羅斯網路巨頭Yandex分拆出來。它是少數幾家利用人工智慧熱潮，透過建立專門用於訓練模型和運行ChatGPT等服務的客製化資料中心來獲利的新興公司之一。

輝達一直在利用其雄厚的資源為這種新型雲端平台提供資金，這些平台與Google和亞馬遜等大型雲端運算供應商競爭。上周輝達宣布將向Nebius投資20億美元，推動這家荷蘭公司的股價上漲了16%。