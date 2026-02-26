我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「我一無所知」喜萊莉為艾普斯坦案作證 照片外流意外喊停

一洲焦點／艾普斯坦案連環爆 川普再度被點名

與史丹福MBA學生對談 伍志翔：美台聚焦AI供應鏈韌性

記者夏彥／舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
伍志翔史丹福對談：台美經貿走向 經濟安全＋AI供應鏈。（受訪者供圖）
伍志翔史丹福對談：台美經貿走向 經濟安全＋AI供應鏈。（受訪者供圖）

台北駐舊金山經濟文化辦事處（TECO）處長伍志翔本月走進史丹福大學商學院（Stanford Graduate School of Business），以台美政經關係、近期經貿情勢與未來展望為題，與MBA學生進行交流，聚焦供應鏈韌性、AI與半導體合作、台灣創新生態系，以及矽谷台灣僑界如何扮演「連結器」角色。

伍志翔指出，駐舊金山辦事處在矽谷與灣區的功能，不只是「窗口」，更是連結台灣與全球創新網絡的「橋梁」：一方面協助台灣新創與企業對接加速器、創投與科技大廠，推動投資與商務交流；另一方面也把美國產學界夥伴帶回台灣的研發與創新平台，促成更直接的合作與人才往來。他說，灣區台灣專業社群長期深耕科技產業，常以導師、投資人、技術顧問、文化推廣者等多重身分，協助台灣團隊理解美國市場、建立信任與人脈，成為雙邊互動的重要推力。

談台美科技合作：從「單一產業」走向「跨領域供應鏈」在學生提問「台美科技合作的具體機制」時，伍志翔以多項計畫為例說明，包括國發會新創鏈結平台（Startup Island Taiwan）、國科會（NSTC）共同研究與人才計畫、經濟部與史丹福相關資源合作的新創人才與研究鏈結（如TREE概念），以及工研院在聖荷西設立的國際據點，作為北美與台灣創新聚落對接的節點等，讓合作從交流、研發到市場化更具「可落地」路徑。

解析1月台美經貿框架：經濟安全成主軸、AI供應鏈是關鍵。針對學生關心的「近期台美經貿對話透露何種趨勢」，伍志翔將討論拉回今年1月台美互動的整體脈絡：在華府舉行的第六屆「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）議程，已從傳統貿易議題擴展到AI供應鏈安全、數位基礎建設、關鍵礦物、無人系統供應鏈與高科技人才等，顯示雙方合作正加速走向「以經濟安全為核心」的跨領域夥伴關係。

談到「台灣為何能孕育完整科技聚落」，伍志翔以新竹科學園區為代表，說明台灣長期以政府政策、研究機構（如工研院）、大學人才與民間企業分工協作，形成從研發、製造到全球市場的連續鏈條；而面對AI等新技術，台灣也在思考如何從硬體供應者，升級為更具自主、可信與韌性的科技國家，將既有產業優勢延伸到新領域。

對於台積電赴海外投資與台灣本土產業的平衡，伍志翔回應重點在「市場需求」與「風險分散」：一方面海外投資可貼近客戶、提升供應鏈韌性。另一方面台灣仍具高度完整、難以複製的產業聚落，先進製程與研發動能仍會是台灣競爭力核心。

學生關切兩岸經濟互依下的企業策略，他則以「分散市場、降低單一曝險」概念，說明台灣產業近年更重視供應鏈多元化與可信夥伴合作，並強化本土投資與技術升級，以降低地緣政治與法規風險。

伍志翔表示，灣區是全球創新能量最密集的地帶之一，而台灣在半導體、硬體製造與工程人才上具互補優勢；未來台美合作若能在AI供應鏈、數位基建、關鍵礦物與高科技人才上持續深化，不僅能帶動產業互利，也讓雙方在變動的國際情勢下，建立更穩健的「可信任供應鏈」與長期夥伴關係。

伍志翔史丹福對談：台美經貿走向、經濟安全＋AI供應鏈。（受訪者供圖）
伍志翔史丹福對談：台美經貿走向、經濟安全＋AI供應鏈。（受訪者供圖）

世報陪您半世紀

供應鏈 AI 灣區

上一則

舊金山神祕「藍房子」爆紅 竟是法國人來灣區必朝聖地標

下一則

聖荷西、聯合市需求上升 安樂居將增設兩處長者照護中心

延伸閱讀

舊金山神祕「藍房子」爆紅 竟是法國人來灣區必朝聖地標

舊金山神祕「藍房子」爆紅 竟是法國人來灣區必朝聖地標
AI帶你看房 灣區租屋市場變天 無人公寓時代來臨

AI帶你看房 灣區租屋市場變天 無人公寓時代來臨
紐時：長期忽視台灣晶片 矽谷災難正逼近

紐時：長期忽視台灣晶片 矽谷災難正逼近
奧運冰后劉美賢返灣區 舊金山機場受到英雄式歡迎

奧運冰后劉美賢返灣區 舊金山機場受到英雄式歡迎
猶他州參議會 通過支持台灣參與國際組織

猶他州參議會 通過支持台灣參與國際組織

熱門新聞

屋崙一家冰淇淋店向奧運冠軍劉美賢提供終身冰淇淋。(美聯社)

賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃

2026-02-23 14:21
克勞德的網頁引導初學者如何開始使用Claude Code來寫電腦程式 (code.claude.com)

AI搶飯碗 軟體工程師憂淪底層階級「可能在一兩年內失業」

2026-02-20 13:28
同樣來自東灣，同樣在20歲獲得奧運金牌，劉美賢(圖)與山口有相似的滑冰歷程。(美聯社)

兩位奧運冰后 劉美賢與山口同來自東灣、20歲摘金

2026-02-24 15:10
以加州為基地的Trader Joe's被消費者選為全美最受歡迎超市，勝過多個大牌。（美聯社）

Trader Joe's膺全美最受歡迎超市 贏沃爾瑪、好市多

2026-02-24 01:20
舊金山退休老人遭「殺豬盤」騙局騙走50萬美元畢生積蓄， 親友多次警告未果。（示意圖由Chatgpt製作）

家人勸不住 亞裔翁陷美女陷阱 失畢生積蓄

2026-02-20 21:51
華裔青年Colin Kang住在佛利蒙，剛從聖荷西州大提前畢業，前程似錦，雪季在北極星雪場擔任滑雪教練，是為了負擔家計，不幸遇到意外過世。(取自Gofundme網站)

滑雪意外奪佛利蒙華青命 社區動員募款 2天募近13萬元

2026-02-25 01:20

超人氣

更多 >
向華強身家500億港幣 震撼宣布遺產全交郭碧婷「小兒子一毛都不給」

向華強身家500億港幣 震撼宣布遺產全交郭碧婷「小兒子一毛都不給」
艾普斯坦檔案赫見物理學家霍金與比基尼女子合影 家屬說話了

艾普斯坦檔案赫見物理學家霍金與比基尼女子合影 家屬說話了
蛋殼12種妙用 去咖啡漬、煮高湯都靠它

蛋殼12種妙用 去咖啡漬、煮高湯都靠它
華人遇小額信用卡盜刷 拖延處理 結果慘了...

華人遇小額信用卡盜刷 拖延處理 結果慘了...
川普國情咨文提新版退休計畫 祭每年最高1000元補貼

川普國情咨文提新版退休計畫 祭每年最高1000元補貼