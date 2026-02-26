與史丹福MBA學生對談 伍志翔：美台聚焦AI供應鏈韌性

伍志翔史丹福對談：台美經貿走向 經濟安全＋AI供應鏈。（受訪者供圖）

台北駐舊金山經濟文化辦事處（TECO）處長伍志翔本月走進史丹福大學商學院（Stanford Graduate School of Business），以台美政經關係、近期經貿情勢與未來展望為題，與MBA學生進行交流，聚焦供應鏈 韌性、AI 與半導體合作、台灣創新生態系，以及矽谷台灣僑界如何扮演「連結器」角色。

伍志翔指出，駐舊金山辦事處在矽谷與灣區 的功能，不只是「窗口」，更是連結台灣與全球創新網絡的「橋梁」：一方面協助台灣新創與企業對接加速器、創投與科技大廠，推動投資與商務交流；另一方面也把美國產學界夥伴帶回台灣的研發與創新平台，促成更直接的合作與人才往來。他說，灣區台灣專業社群長期深耕科技產業，常以導師、投資人、技術顧問、文化推廣者等多重身分，協助台灣團隊理解美國市場、建立信任與人脈，成為雙邊互動的重要推力。

談台美科技合作：從「單一產業」走向「跨領域供應鏈」在學生提問「台美科技合作的具體機制」時，伍志翔以多項計畫為例說明，包括國發會新創鏈結平台（Startup Island Taiwan）、國科會（NSTC）共同研究與人才計畫、經濟部與史丹福相關資源合作的新創人才與研究鏈結（如TREE概念），以及工研院在聖荷西設立的國際據點，作為北美與台灣創新聚落對接的節點等，讓合作從交流、研發到市場化更具「可落地」路徑。

解析1月台美經貿框架：經濟安全成主軸、AI供應鏈是關鍵。針對學生關心的「近期台美經貿對話透露何種趨勢」，伍志翔將討論拉回今年1月台美互動的整體脈絡：在華府舉行的第六屆「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）議程，已從傳統貿易議題擴展到AI供應鏈安全、數位基礎建設、關鍵礦物、無人系統供應鏈與高科技人才等，顯示雙方合作正加速走向「以經濟安全為核心」的跨領域夥伴關係。

談到「台灣為何能孕育完整科技聚落」，伍志翔以新竹科學園區為代表，說明台灣長期以政府政策、研究機構（如工研院）、大學人才與民間企業分工協作，形成從研發、製造到全球市場的連續鏈條；而面對AI等新技術，台灣也在思考如何從硬體供應者，升級為更具自主、可信與韌性的科技國家，將既有產業優勢延伸到新領域。

對於台積電赴海外投資與台灣本土產業的平衡，伍志翔回應重點在「市場需求」與「風險分散」：一方面海外投資可貼近客戶、提升供應鏈韌性。另一方面台灣仍具高度完整、難以複製的產業聚落，先進製程與研發動能仍會是台灣競爭力核心。

學生關切兩岸經濟互依下的企業策略，他則以「分散市場、降低單一曝險」概念，說明台灣產業近年更重視供應鏈多元化與可信夥伴合作，並強化本土投資與技術升級，以降低地緣政治與法規風險。