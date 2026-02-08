我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

把握這7種生財方法 不用靠運氣中樂透

華盛頓郵報「裁員風暴」擴大 執行長路易斯宣布即刻卸任

首屆矽谷AI電影節 聖荷西登場 展映100部短片

APAPA Media／供稿
聽新聞
test
0:00 /0:00
首屆矽谷AI電影節在聖荷西市政府舉辦，電影節以「AI 電影爆發前夜」為主題，聚焦生成式人工智慧在電影創作與公共傳播領域的最新進展。（APAPA Media提供）
首屆矽谷AI電影節在聖荷西市政府舉辦，電影節以「AI 電影爆發前夜」為主題，聚焦生成式人工智慧在電影創作與公共傳播領域的最新進展。（APAPA Media提供）

日前，首屆矽谷AI電影節（Silicon Valley AI Film Festival）在聖荷西市政府（San Jose City Hall）舉辦。電影節以「AI電影爆發前夜」為主題，聚焦生成式人工智慧在電影創作與公共傳播領域的最新進展。活動為期兩天，涵蓋主題演講、專題論壇、影片展映及頒獎環節，共展映100部入圍AI短片，並完成120分鐘純AI長片「The Wolves」的全球首映。

活動期間，電影節收到來自州長紐森（Gavin Newsom）辦公室的賀信。同時，聖塔克拉拉縣議會（Santa Clara County Board of Supervisors）向電影節聯合創始人之一、電腦視覺博士巨輝（Hui Ju）個人頒發賀狀（Certificate of Commendation），表彰其在聖荷西市政廳推動矽谷AI電影節籌辦工作，以及在人工智慧、公民教育與社區公共事務方面所作的貢獻。

巨輝是亞太公共事務聯盟（APAPA）矽谷分會（Silicon Valley Chapter）主席，擁有電腦視覺博士學位，長期從事人工智慧與視覺技術相關研究，並積極參與社區公共事務，致力於推動前沿技術與公共議題之間的交流。矽谷AI電影節的概念源於他與電影節主席常清宇（Sing Chang）一次關於AI技術發展趨勢與電影未來方向的討論。

作為亞太公共事務聯盟矽谷分會主席，巨輝在本屆電影節期間參與組織了圍繞公共政策與AI視頻技術在公民教育中應用的專題討論。

來自州、縣、市不同層級的民選官員，包括加州財長馬世雲（Fiona Ma）、聖塔克拉拉縣督導Margaret Abe-Koga以及庫比蒂諾市副市長趙良方（Liang Chao），圍繞AI技術在公民教育與公共溝通中的應用展開交流。

電影節期間，多位來自電影與創作領域的嘉賓發表主題演講，並就AI電影與傳統電影的協作關係及AI生成內容的版權問題進行討論。活動最終以頒獎儀式圓滿結束。

首屆矽谷AI電影節在聖荷西市政府舉辦，電影節以「AI 電影爆發前夜」為主題，聚焦...
首屆矽谷AI電影節在聖荷西市政府舉辦，電影節以「AI 電影爆發前夜」為主題，聚焦生成式人工智慧在電影創作與公共傳播領域的最新進展。（APAPA Media提供）

AI 矽谷 人工智慧

上一則

農曆年前大掃除 運輸部鼓勵也打理公共空間與社區環境

下一則

「舊金山中心購物商場」競標本月結束 已有4家開發商角逐

延伸閱讀

迎超級盃 聖塔克拉拉市禁ICE進市屬物業

迎超級盃 聖塔克拉拉市禁ICE進市屬物業
聖荷西PayPal Park獲選承辦 2028洛杉磯奧運足球比賽

聖荷西PayPal Park獲選承辦 2028洛杉磯奧運足球比賽
聖荷西市民肯定執政 對馬漢參選州長高興又難過

聖荷西市民肯定執政 對馬漢參選州長高興又難過
2nd STREET進駐聖荷西 初期僅收不賣

2nd STREET進駐聖荷西 初期僅收不賣
聖荷西今年首起凶案 17歲少年遭槍殺

聖荷西今年首起凶案 17歲少年遭槍殺

熱門新聞

房地產經紀人收到大量想在超級盃舉行期間租住這棟薩拉度加Goetting Court豪宅的詢問。（取自realtor.com網站）

為了看超級盃球賽 有錢人願花50萬租豪宅

2026-02-01 13:55
財務告急，BART擬關閉最多15站、晚間9時或全面停駛。（記者李怡╱攝影）

BART陷財困 明年恐關閉15站、晚間全面停駛

2026-02-06 01:20

灣區男自製好市多熱狗汽水架暴紅 網喊：我好需要

2026-02-07 01:18
下周起加州會開始下雨，水利官員企盼有許多雨雪降下。（美聯社）

加州乾暖天氣即將結束 所幸超級盃時不會下雨

2026-02-06 20:33
舊金山飯店超級盃賽事周末正大賺特賺，平均每晚房費超過1200美元。（Google Maps）

超級盃周末房費飆 頂級飯店一晚超1200元仍被訂光

2026-02-06 14:12
薩拉度加市現已禁止住宅短期租賃，此為一般短租屋照片，不在薩拉度加。（本報檔案照）

薩拉度加住宅短期租賃違法 首次警告罰1500元 第三次5000元

2026-01-31 01:18

超人氣

更多 >
趙薇女兒16歲了…「小四月」罕露面 一頭金啡髮像極ABC

趙薇女兒16歲了…「小四月」罕露面 一頭金啡髮像極ABC
冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷

冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷
冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣

冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣
台積電將拿第一？美媒：英特爾恐讓出「全球最大半導體雇主」頭銜

台積電將拿第一？美媒：英特爾恐讓出「全球最大半導體雇主」頭銜
北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能

北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能