首屆矽谷AI電影節 聖荷西登場 展映100部短片

首屆矽谷AI電影節在聖荷西市政府舉辦，電影節以「AI 電影爆發前夜」為主題，聚焦生成式人工智慧在電影創作與公共傳播領域的最新進展。（APAPA Media提供）

日前，首屆矽谷AI 電影節（Silicon Valley AI Film Festival）在聖荷西市政府（San Jose City Hall）舉辦。電影節以「AI電影爆發前夜」為主題，聚焦生成式人工智慧 在電影創作與公共傳播領域的最新進展。活動為期兩天，涵蓋主題演講、專題論壇、影片展映及頒獎環節，共展映100部入圍AI短片，並完成120分鐘純AI長片「The Wolves」的全球首映。

活動期間，電影節收到來自州長紐森（Gavin Newsom）辦公室的賀信。同時，聖塔克拉拉縣議會（Santa Clara County Board of Supervisors）向電影節聯合創始人之一、電腦視覺博士巨輝（Hui Ju）個人頒發賀狀（Certificate of Commendation），表彰其在聖荷西市政廳推動矽谷AI電影節籌辦工作，以及在人工智慧、公民教育與社區公共事務方面所作的貢獻。

巨輝是亞太公共事務聯盟（APAPA）矽谷分會（Silicon Valley Chapter）主席，擁有電腦視覺博士學位，長期從事人工智慧與視覺技術相關研究，並積極參與社區公共事務，致力於推動前沿技術與公共議題之間的交流。矽谷AI電影節的概念源於他與電影節主席常清宇（Sing Chang）一次關於AI技術發展趨勢與電影未來方向的討論。

作為亞太公共事務聯盟矽谷分會主席，巨輝在本屆電影節期間參與組織了圍繞公共政策與AI視頻技術在公民教育中應用的專題討論。

來自州、縣、市不同層級的民選官員，包括加州財長馬世雲（Fiona Ma）、聖塔克拉拉縣督導Margaret Abe-Koga以及庫比蒂諾市副市長趙良方（Liang Chao），圍繞AI技術在公民教育與公共溝通中的應用展開交流。