亞馬遜又裁員 灣區削減近800個職位

亞馬遜提交給加州就業發展廳EDD的文件，指出於4月28日起裁減舊金山和矽谷769名員工 （本報檔案照）

亞馬遜 計畫春季在灣區 進行新一輪裁員 ，削減近800個工作職位，這是今年開年以來科技業最大規模的裁員之一。

舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)報導，提交給加州就業發展廳EDD（Employment Development Department）的通知顯示，亞馬遜計畫於4月28日起裁減舊金山和矽谷的769名員工，這是該公司數月以來在灣區規模最大的裁員之一。

灣區的大部分裁員集中在聖塔克拉拉縣，亞馬遜計畫在聖塔克拉拉市、桑尼維爾市、山景城和巴洛阿圖市的辦公室裁減666個職位。根據提交的文件，裁員最集中的地區是桑尼維爾和聖塔克拉拉，這兩個城市多個與工程、產品和公司營運相關的機構將裁減數十名員工。

在舊金山，亞馬遜提交了裁員通知，涉及市中心兩處辦公地點（188 Spear St和188 Spear St）的103名員工。這標誌著亞馬遜正在逐步撤離這座過去十年來大幅擴張業務的城市。

這些新的裁員計畫進一步加劇了亞馬遜在全美的縮減規模。公司上周宣布計畫在美國裁減約1萬6000個職位，這是三個月內的第二輪大規模裁員。

除了灣區之外，亞馬遜還披露了在南加州裁減256個職位的計畫，其中包括洛杉磯縣、橙縣和聖地牙哥縣的辦公室。根據提交的文件，聖塔莫尼卡市、爾灣市和聖地牙哥市也將有小規模的員工被裁減。

綜合來看，最新的裁員通知顯示，亞馬遜計畫僅在這一輪裁減中就將在加州裁掉超過1000個職位。亞馬遜負責員工體驗和技術的資深副總裁加萊蒂（Beth Galetti）此前在一份致員工的備忘錄中寫道：「我們深信，我們需要精簡組織架構，減少層級，增強責任歸屬，才能以最快的速度為我們的客戶和業務服務。」