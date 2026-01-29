特斯拉精簡車款 轉型AI機器人領域

在一項聖誕市集活動中，特斯拉的人形機器人Optimus在攤位上分發爆米花。（美聯社）

特斯拉 （Tesla）執行長馬斯克 （Elon Musk）周三（28日）表示，特斯拉計劃停止生產Model S轎車和Model X SUV，這標誌著這家電動車 製造商營運時間最長的車型正式結束，公司將轉型發展至機器人和人工智慧領域。

在特斯拉第四季財報電話會議上，馬斯克表示，公司將改造位於佛利蒙（Fremont）工廠的生產線，用於生產Optimus人形機器人。馬斯克曾表示，Optimus是特斯拉未來發展的核心產品。

「現在是讓Model S和Model X計畫光榮退休的時候了，」馬斯克在財報電話會議上說，「所以，如果您有興趣購買Model S或Model X，現在正是下訂單的好時機。」

馬斯克表示，特斯拉將在下個季度生產這兩款車型的最終版本，並補充說，該公司將繼續為現有車主提供支持，「只要他們還擁有這些車輛」。

Model S於2012年推出，被廣泛認為是推動電動車普及的關鍵車款。 Model X 是特斯拉推出的第二款主要車型。這兩款車型均在佛利蒙生產，特斯拉的 Model 3 和 Model Y 也在此生產。

該公司公布了有史以來首次年度營收下滑，過去四個季度中有三季銷售額下降。儘管特斯拉最新季度的業績超出華爾街預期，但全球電動車市場的競爭日益激烈，尤其是在豪華車領域。

根據周三公布的數據，特斯拉Model 3和Model Y目前占其銷售主導地位，約為公司去年159萬輛交車量的97%。

財報顯示，Model S和Model X的銷量趨於平緩，因為包括Rivian、Lucid Motors和傳統汽車製造商在內的競爭對手，都在擴大其電動車產品線。

特斯拉已逐漸將長期戰略重心從傳統的汽車製造轉向人工智慧和機器人技術。特斯拉表示，該公司正繼續從以硬體為中心的汽車製造商轉型為「實體人工智慧」公司，並計劃擴大涵蓋汽車、機器人、儲能和電池製造的新生產線。

「我們將用一條年產100萬台Optimus機器人的生產線，取代佛利蒙工廠現有的Model S和Model X生產線，」馬斯克說， 「由於供應鏈完全不同，Optimus的生產完全不依賴現有的供應鏈。」

特斯拉計劃在本季稍後發布第三代Optimus機器人，並稱其為該公司首款面向量產的設計，目標是在2026年底前實現機器人投產。

馬斯克曾表示，這款機器人最終可用於工廠作業、家務和護理，但特斯拉尚未從該產品中獲得任何收益。