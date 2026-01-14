百年加州藝術學院即將走入歷史 由范德堡大學接手

我的頻道

記者王子涵╱舊金山報導
華人畢業生Alan Chen向本報表示，學校幾乎40%是國際學生，而近年來收緊的簽證政策，一定影響了國際生來美求學的意願。（CCA提供）
創立已有119年的加州藝術學院（California College of the Arts，CCA）將不再以獨立學校形式運作。校方表示，位於田納西州納什維爾的范德堡大學（Vanderbilt University）將於2026至27學年結束後接手該校，並自27年起在舊金山設立新的學士與研究所課程。

CCA校長豪斯（David Howse）13日發送的校內郵件稱，學校將於明年起停止招收新生，范德堡大學將取得CCA位於舊金山設計區（Design District）主校園的產權，雙方交易條件並未公開。

豪斯在信中指出，學生人數持續下滑，凸顯學校高度依賴學費的營運模式已達極限；同時，人口結構變化與長期存在的結構性赤字，使學校難以維持既有課程或投資新項目。

CCA近年財務壓力沉重。2024年，校方投入1.23億美元在主校區興建新校舍，並整合原本位於屋崙的校區，但擴張計畫加上招生人數驟降，導致約2000萬美元的預算缺口。

去年2月，CCA曾獲得4500萬美元的緊急捐款，其中一半來自Nvidia（輝達）執行長黃仁勳（Jensen Huang），另有來自州政府的2000萬美元補助。校方當時宣布將與Nvidia合作發展「CCA–Nvidia創意智慧孵化器」。不過豪斯坦言，這些資金僅能解燃眉之急，無法確保學校長期獨立運作。

「最終而言，這些資源仍不足以讓CCA繼續以獨立機構存在，」豪斯在信中寫道。

此消息令教職員措手不及。據一名系主任表示，教職員是在周二上午才得知此決定。CCA知名校友包括畫家貝克特（Robert Bechtle）、雕塑家弗雷（Viola Frey）以及藝術家德奧塞洛（Woody De Othello）。

突發的消息也讓眾多校友吃驚，華人畢業生Alan Chen向本報表示，學校幾乎40%是國際學生，而近年來收緊且不友好的簽證政策，一定影響了國際生來美求學的意願。「更多人選擇去歐洲加拿大或澳洲的藝術學院求學。」Alan說。

華人畢業生Gia也表示，去年聽說學校要蓋全新的校舍，還獲得黃仁勳的捐款，這本是利好的消息。「近120年的學校，說關停就關了，讓人感傷。」Gia說，「CCA培養了不少優秀的華人設計師，且學校專注於藝術設計的教學和探索，在業界十分受尊敬。」

舊金山市長羅偉周二在市政廳記者會上，將范德堡接手CCA，視為振興市中心的契機。（...
舊金山市長羅偉周二在市政廳記者會上，將范德堡接手CCA，視為振興市中心的契機。（市長辦公室提供）

舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）周二在市政廳記者會上，將范德堡接手CCA視為振興市中心的契機。他表示，市府約一年前在經濟政策主管席格（Ned Segal）協助下，開始尋找有意進駐市中心的大學，「范德堡很快就脫穎而出」。

市長宣布將為學校發起募款行動。記者會現場可見長期支持市府計畫的億萬富豪拉森（Chris Larsen），以及多名金融與投資界人士出席。

范德堡大學表示，將以多種方式「尊重並延續CCA在灣區的百年傳承」，包括在范德堡校內設立加州藝術學院研究所，並安置CCA的華提斯當代藝術中心（Wattis Institute of Contemporary Arts）。

根據規畫，新校區約有1000名學生，其中約750人將住在校園內；相較之下，CCA目前約有1300名學生。

舊金山 華人 加州

