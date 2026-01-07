屋崙Laney College再開中國音樂課程 學分可銜接UC、CSU

Laney College再開中國音樂課程， 並訂1月24日開課，學分可銜接UC、CSU系統大學。（取自校方官網）

為推廣中華文化、培育年輕世代對傳統音樂的認識，屋崙Laney College音樂系宣布，將於2026年春季學期重新開設「中國音樂學習」課程，並自1月24日起正式開課，歡迎小學、中學及高中學生報名參加。

校方表示，該課程每學期學費僅300美元，上課時間為每周六下午1時至4時，由具備專業背景的教師授課，內容涵蓋多項中國傳統與現代樂器，包括笛子、二胡、揚琴、小阮、柳琴、中阮、大提琴、古箏等，並設有合奏與樂團排練，讓學生在實作中培養音樂素養。

Laney College校方指出，該課程的一大特色，是學生可修得大學學分，且學分可轉入加州大學 （UC）與州立大學（CSU）系統大學，對有志未來升學 、同時希望兼顧藝術專長的學生而言，是難得的學習機會。

校方相關人士表示，過去中國音樂課程深受華裔 家庭與社區支持，此次重新開課，除延續傳統文化教育，也希望吸引更多不同族裔學生參與，透過音樂認識中華文化之美。

Laney College隸屬於Peralta Community College District，長期致力於多元文化與社區教育。音樂系也表示，未來不排除擴大中國音樂相關課程與演出機會，深化校園與社區的文化連結。

有興趣報名的家長與學生，可前往官方網站查詢詳細課程與註冊流程：greatwallyouthorchestra.org。