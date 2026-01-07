我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明尼阿波利斯執法遇抗議 ICE開槍 國安部證實1死

最大規模移民查緝2000名幹員赴明州…今日你應知道5件事

屋崙Laney College再開中國音樂課程 學分可銜接UC、CSU

本報訊
Laney College再開中國音樂課程， 並訂1月24日開課，學分可銜接UC、CSU系統大學。（取自校方官網）
Laney College再開中國音樂課程， 並訂1月24日開課，學分可銜接UC、CSU系統大學。（取自校方官網）

為推廣中華文化、培育年輕世代對傳統音樂的認識，屋崙Laney College音樂系宣布，將於2026年春季學期重新開設「中國音樂學習」課程，並自1月24日起正式開課，歡迎小學、中學及高中學生報名參加。

校方表示，該課程每學期學費僅300美元，上課時間為每周六下午1時至4時，由具備專業背景的教師授課，內容涵蓋多項中國傳統與現代樂器，包括笛子、二胡、揚琴、小阮、柳琴、中阮、大提琴、古箏等，並設有合奏與樂團排練，讓學生在實作中培養音樂素養。

Laney College校方指出，該課程的一大特色，是學生可修得大學學分，且學分可轉入加州大學（UC）與州立大學（CSU）系統大學，對有志未來升學、同時希望兼顧藝術專長的學生而言，是難得的學習機會。

校方相關人士表示，過去中國音樂課程深受華裔家庭與社區支持，此次重新開課，除延續傳統文化教育，也希望吸引更多不同族裔學生參與，透過音樂認識中華文化之美。

Laney College隸屬於Peralta Community College District，長期致力於多元文化與社區教育。音樂系也表示，未來不排除擴大中國音樂相關課程與演出機會，深化校園與社區的文化連結。

有興趣報名的家長與學生，可前往官方網站查詢詳細課程與註冊流程：greatwallyouthorchestra.org。

加州大學 升學 華裔

上一則

法院拍板：日落沙丘公園照開 海傍大道持續關閉

下一則

聖荷西市越南城停車亂象 被開罰仍未改善

延伸閱讀

蒙市強化治安 推出資訊整合系統

蒙市強化治安 推出資訊整合系統
2026皇后區社區委員會申請 啟動

2026皇后區社區委員會申請 啟動
台灣會館副理事長方秀蓉 享壽77歲

台灣會館副理事長方秀蓉 享壽77歲
Flock Safety獲屋崙監控新約 承諾不與ICE共享資訊

Flock Safety獲屋崙監控新約 承諾不與ICE共享資訊
旅遊雜誌評選 屋崙奪全美最佳美食城市

旅遊雜誌評選 屋崙奪全美最佳美食城市

熱門新聞

灣區骨董收藏家蘇先生收藏的漢代博山爐。（受訪者提供）

灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬

2026-01-01 15:31
多隻郊狼與趙先生對峙。（受訪者提供）

遛狗遇6郊狼包圍 灣區華男冷靜應對全身而退

2025-12-29 01:20
自帶東方養生文化敘事的黑芝麻食材持續走紅，有望成為下一個「超級食物。」 (Lluvia Morales / Unsplash)

谷歌趨勢預測 黑芝麻可能取代抹茶成為新一年度黑馬食材

2026-01-03 21:28
位於聖荷西375 West Trimble Road的一處辦公中心，近期以6360萬美元被收購 。(谷歌地圖)

聖荷西一科技園區10年前9590萬購入 如今6360萬賣出

2026-01-03 01:16
優勝美地國家公園也是北加州知名景點，許多旅客慕名而來。（記者江碩涵／攝影）

2026年加州4大旅行趨勢 尋找你的「意義假期」

2026-01-04 01:20
密爾比達新開的港式茶餐廳「阿叔茶記」。（記者龔玥/攝影）

密爾比達新開港式茶餐廳「阿叔茶記」 受矚目

2026-01-02 01:15

超人氣

更多 >
不是藏海傳或許我耀眼 豆瓣2025最高分華語劇是它爆冷奪冠

不是藏海傳或許我耀眼 豆瓣2025最高分華語劇是它爆冷奪冠
2026年最好命4星座 巨蟹座開始享福、老天爺偏愛他「天選之子」

2026年最好命4星座 巨蟹座開始享福、老天爺偏愛他「天選之子」
欠租被驅逐仍硬漢 7旬影星拒10萬捐款:寧願開槍自盡

欠租被驅逐仍硬漢 7旬影星拒10萬捐款:寧願開槍自盡
中國20歲網美被高薪誘騙到柬埔寨 疑「腿部骨折、牙被拔光」下場慘

中國20歲網美被高薪誘騙到柬埔寨 疑「腿部骨折、牙被拔光」下場慘
這香草很迷人但不要種在庭院土中 以免擴散失控

這香草很迷人但不要種在庭院土中 以免擴散失控