ICTGC深入矽谷新創圈 1月辦活動打造跨境合作

2026年ICTGC與InnoVEX團隊延伸國際交流，首度深入矽谷新創圈，開啟台灣與矽谷於半導體科技領域的全新對話。此為ICTGC之前活動照。（主辦單位提供）

人工智慧 驅動世界的時代，台灣被譽為「矽島（Silicon Island）」，是全球半導體技術的核心引擎。台灣IC Taiwan Grand Challenge（ICTGC）將以「連結矽谷 與矽島台灣的半導體與AI 實力」為核心主題，於2026年1月13日在矽谷巴洛阿圖舉辦活動，打造跨境科技合作的新舞台。

這次活動將向矽谷新創分享競賽資訊與獎助資源，ICTGC不僅提供獎金3萬美元，更結合業師輔導、企業合作與技術資源，是矽谷新創拓展事業版圖、切入全球半導體與AI生態系的難得機會。

ICTGC繼2024年在日本舉辦海外推廣活動，2026首度深入矽谷新創圈，開啟台灣與矽谷於半導體科技領域的全新對話，深化台美科技互動，拓展國際新創合作。

活動匯聚多位引領半導體、人工智慧與未來科技發展的重量級領袖前來分享。講者包含Silicon Catalyst的共同合夥人暨Sand Hill Angels投資人Laura Swan，擁有多年協助早期半導體新創的深厚經驗。Tesoro Ventures管理合夥人Andy Lombard觸及全球市場，協助AI與半導體新創透過資本與供應鏈資源加速成長。

Plug and Play Ventures的資深投資合夥人暨高科技領域負責人Janis Skriveris，主導過數十項早期投資，涵蓋具變革性的技術，並曾投資獨角獸Einride，長期深耕AI、清潔科技與基礎建設等領域的新創合作。

此外，femtoAI執行長暨共同創辦人、亦是IC Taiwan Grand Challenge前屆得獎者的Sam Fok，正致力於打造超高效嵌入式AI解決方案，讓智慧功能走入日常電子產品中，同時也將分享獲獎過程，鼓勵新創團隊申請ICTGC藉此擴展產品。

活動也特別邀請Hardware User Group（HUG）全球負責人Michael Raspuzzi主持路演，邀集早期新創團隊分享創新技術，將呈現硬體、AI與機器人領域中最前瞻、大膽的創新構想，以串聯矽谷新創與台灣的量能為核心，展現兩地生態系的協作潛力，凸顯台灣作為推動創新落地的關鍵樞紐角色。