我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美「掃地機器人始祖」iRobot CEO談公司破產...技術「落後中企4年」

陳妍希離婚主因曝光 期待儀式感落空 陳曉被爆「情緒失控鬧失聯」

ICTGC深入矽谷新創圈 1月辦活動打造跨境合作

記者江碩涵／巴洛阿圖報導
2026年ICTGC與InnoVEX團隊延伸國際交流，首度深入矽谷新創圈，開啟台灣與矽谷於半導體科技領域的全新對話。此為ICTGC之前活動照。（主辦單位提供）
2026年ICTGC與InnoVEX團隊延伸國際交流，首度深入矽谷新創圈，開啟台灣與矽谷於半導體科技領域的全新對話。此為ICTGC之前活動照。（主辦單位提供）

人工智慧驅動世界的時代，台灣被譽為「矽島（Silicon Island）」，是全球半導體技術的核心引擎。台灣IC Taiwan Grand Challenge（ICTGC）將以「連結矽谷與矽島台灣的半導體與AI實力」為核心主題，於2026年1月13日在矽谷巴洛阿圖舉辦活動，打造跨境科技合作的新舞台。

這次活動將向矽谷新創分享競賽資訊與獎助資源，ICTGC不僅提供獎金3萬美元，更結合業師輔導、企業合作與技術資源，是矽谷新創拓展事業版圖、切入全球半導體與AI生態系的難得機會。

ICTGC繼2024年在日本舉辦海外推廣活動，2026首度深入矽谷新創圈，開啟台灣與矽谷於半導體科技領域的全新對話，深化台美科技互動，拓展國際新創合作。

活動匯聚多位引領半導體、人工智慧與未來科技發展的重量級領袖前來分享。講者包含Silicon Catalyst的共同合夥人暨Sand Hill Angels投資人Laura Swan，擁有多年協助早期半導體新創的深厚經驗。Tesoro Ventures管理合夥人Andy Lombard觸及全球市場，協助AI與半導體新創透過資本與供應鏈資源加速成長。

Plug and Play Ventures的資深投資合夥人暨高科技領域負責人Janis Skriveris，主導過數十項早期投資，涵蓋具變革性的技術，並曾投資獨角獸Einride，長期深耕AI、清潔科技與基礎建設等領域的新創合作。

此外，femtoAI執行長暨共同創辦人、亦是IC Taiwan Grand Challenge前屆得獎者的Sam Fok，正致力於打造超高效嵌入式AI解決方案，讓智慧功能走入日常電子產品中，同時也將分享獲獎過程，鼓勵新創團隊申請ICTGC藉此擴展產品。

活動也特別邀請Hardware User Group（HUG）全球負責人Michael Raspuzzi主持路演，邀集早期新創團隊分享創新技術，將呈現硬體、AI與機器人領域中最前瞻、大膽的創新構想，以串聯矽谷新創與台灣的量能為核心，展現兩地生態系的協作潛力，凸顯台灣作為推動創新落地的關鍵樞紐角色。

矽谷 AI 人工智慧

上一則

聖塔克拉拉市年度報告：公安系統穩定表現

下一則

舊金山市議員倡用白化鱷「克勞德」命名街道 開放公眾投票

延伸閱讀

OpenAI面臨資源拉扯 矽谷科技圈對GPT-5.2問世反應冷

OpenAI面臨資源拉扯 矽谷科技圈對GPT-5.2問世反應冷
矽谷「與警同行」陪弱勢學童購物 凝聚社區關懷力量

矽谷「與警同行」陪弱勢學童購物 凝聚社區關懷力量
矽谷富豪去年15.2億美元捐慈善 僅8.6%留本地

矽谷富豪去年15.2億美元捐慈善 僅8.6%留本地
矽谷初創公司爭相生產美所需關鍵礦產 以削弱中主導地位

矽谷初創公司爭相生產美所需關鍵礦產 以削弱中主導地位
達里歐談AI泡沫「別急著退出」 稱中東成資本家矽谷

達里歐談AI泡沫「別急著退出」 稱中東成資本家矽谷

熱門新聞

在社媒高調露財的前郵差馬格達米特遭判刑。（取自美國司法部）

長期竊取郵件信用卡、支票 31歲前郵差IG高調炫富 下場曝光

2025-12-09 01:15
Costco推出法式烤布蕾長條蛋糕，售價18.99美元。（記者龔玥╱攝影）

Costco再推季節限定蛋糕 售價18.99元 掀熱潮

2025-12-11 01:00
柏克萊加大電子工程與電腦科學系館 。(谷歌地圖)

柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生

2025-12-09 13:28
詐騙集團假冒監管機構與聯邦執法人員，利用醫師對職業聲譽與執照的高度重視，設下層層陷阱，最終使受害者損失近50萬美元。(示意圖，Copilot AI生成)

誤信「執照危機」陷阱 灣區醫師被騙光近50萬退休積蓄

2025-12-17 14:01
微軟創辦人比爾蓋茲與小女兒菲比蓋茲。（路透）

老爸沒投資…比爾蓋茲小女兒購物平台Phia獲3000萬注資

2025-12-11 14:46
屋崙機場本周起提供「OAK訪客通行證」，允許沒有機票的民眾進入安檢站後區域。（取自谷歌地圖）

加州這機場 民眾可以在登機口與親友道別了

2025-12-17 16:19

超人氣

更多 >
住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕

住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕
這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」

這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」
衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停

衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停
格林：川普在黨內支持度如大壩潰堤 期中選舉不可能贏

格林：川普在黨內支持度如大壩潰堤 期中選舉不可能贏
楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」

楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」