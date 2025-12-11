達成協議 西康曲柯士達學區近1500教師結束罷工

代表西康曲柯士達學區近1,500名教師的「列治文聯合教師工會」與學區達成初步協議，結束60年來首次罷工抗議。(列治文聯合教師工會臉書)

西康曲柯士達學區 (West Contra Costa Unified School District)教師工會在談判桌取得重大勝利，代表近1500名教師的工會與學區達成初步協議，包括為持H-1B 簽證提供相關支援，結束60年來首次罷工。

舊金山紀事報報導，工會與學區官員於10日凌晨達成初步協助，雙方經過長達12小時的談判，直至凌晨2時才達成協議。

「列治文聯合教師工會」(United Teachers of Richmond)代表透露，協議包括兩年內加薪8%，時至2027年6月、雇主將承擔100%的家庭醫療保險 福利、高於目前的80%。還將為持有H-1B簽證、希望留在美國的國際教師，提供相關支援。

工會成員與學區委員會，現在必須投票通過這些條款。

工會副會長暨共同談判主席蜜雪萊蒂(Gabrielle Micheletti)聲明表示，透過推動西康曲柯士達學區提高薪資與醫療保險，工會在結束學區長達數十年的人力短缺危機、取得重大進展。

學區官員並未立即提供協議細節，但表示11日學區將恢復正常教學。樂見罷課結束，師生將於11日重返教室。

目前尚未知，這份合約內容的具體成本，以及鑒於學區持續的財政赤字與入學人數下降，學區將如何彌補增加的費用。

學區這些協議讓步，也超過獨立調查人員原本建議。調查人員建議今年加薪3%、明年再加薪3%，並確認學區的預算限制條件。調查報告指出，若迫使學區採取過於激進的短期行動、危及財務穩定，正面效益有限。調查員也建議，將家庭醫療保險福利提高至90%。

工會會長奧爾提茲(Francisco Ortiz)指出，這場對抗不僅有關教師合約，且關乎公立教育的未來，在教育產業與社區持續受到打擊之際，依然堅定立場，不允許學生在資源匱乏的教室內受苦。

工會官員將對抗重點放在留住教師，指出學區每年流失數百名教師。協議還包括為特殊教育教師提供留任獎金，學區並做出讓步，為持有臨時H-1B簽證在美工作的國際教師申請永久居留權(permanent residency)。