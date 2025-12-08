我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了

AI融資風險升高 OpenAI竟從股市救世主變成沉重包袱　

川普「創世紀任務」力拚AI發展 灣區實驗室扮演核心關鍵

聖荷西訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為川普總統簽署「創世紀任務」，旨在加速美國在人工智慧領域的發展，以應對中國在技術上的領先優勢。(路透)
圖為川普總統簽署「創世紀任務」，旨在加速美國在人工智慧領域的發展，以應對中國在技術上的領先優勢。(路透)

灣區的國家實驗室將在「創世紀任務」（Genesis Mission）中扮演核心角色。該計畫是川普政府斥資數十億美元啟動，旨在加速美國在人工智慧（AI）領域的發展，以應對中國在技術上的領先優勢。

聖荷西信使報報導，勞倫斯柏克萊國家實驗室（BLNL）、勞倫斯利佛摩國家實驗室（LLNL）以及位於蒙洛公園的SLAC國家加速器實驗室的參與，將有助於確保灣區在人工智慧熱潮中占據有利地位。能源部稱，計畫目標是「在十年內將美國科學和工程的生產力和影響力翻倍」。

「中國已經鳴槍發令，並組建了相當於其公共部門的團隊。這就是我們的應對之策，」勞倫斯利佛摩國家實驗室技術總監斯皮爾斯（Brian Spears）表示：「這項計畫為我們提供了一個集中、協調且目標明確的大規模平台，以便我們能夠充分發揮自身優勢。」

在勞倫斯，人工智慧研究人員認為，隨著人工智慧逐漸成為21世紀最大的科技競賽，美國希望利用其先進技術來解決國家最迫切、最複雜的問題。

能源部長賴特（Chris Wrigh）表示：「縱觀歷史，從曼哈頓計畫到阿波羅計畫，當國家需要他們的時候，最傑出的人才和產業都挺身而出。今天，美國再次向他們發出呼籲。」

目前這場旨在領先中國和其他國家的技術競賽，與以往的科技競賽如出一轍，而灣區在這些競賽中都發揮了至關重要的作用。在1940年代，LLNL和BLNL的物理學家參與了曼哈頓計畫，是絕密任務，旨在趕在希特勒德國之前研製核武器。美國當時為該計畫投入了20億美元，相當於今天的300億美元。

如今，史丹福直線加速器國家實驗室的科學家們正處於另一場關鍵技術競賽的前沿。 副主任塔索內（Chris Tassone）表示，人工智慧能夠處理的資訊量超過任何一個人一生所能處理的資訊量，突破了科學研發和應用速度的限制。「人工智慧是下一個將以類似顯微鏡和天文台的方式增強人類科學研究的工具。」

LBNL副主任卡特（Jonathan Carter）表示，未能率先發揮人工智慧的潛力，其後果可能比在技術呈指數級增長的時代落後更為危險。

斯皮爾斯表示，雖然中國的公共人工智慧研究與美國不相上下，但像OpenAI、Anthropic和谷歌這樣的美國人工智慧公司預計領先中國私營企業數月之久。她指出，矽谷人工智慧發展的廣度以及該地區與國家實驗室之間「極客之間的緊密聯繫」，確保了21世紀的科技競賽在可預見的未來將繼續在舊金山灣區展開。「創世紀任務的使命是構建整個美國人工智慧生態系統，造福美國公民。灣區在公共和私營領域都發揮著思想領袖的作用。」

人工智慧 灣區 能源部

上一則

「大又美法」2026年報稅 哪些收入能抵免？

下一則

女星陳沖來了 見面會與粉絲問答 300多人擠爆現場

延伸閱讀

Netflix收購華納兄弟探索 川普表態要介入

Netflix收購華納兄弟探索 川普表態要介入
川普斡旋和平協議瀕臨破裂 泰國空襲柬埔寨邊境 出動F-16戰機支援

川普斡旋和平協議瀕臨破裂 泰國空襲柬埔寨邊境 出動F-16戰機支援
哈利王子現身脫口秀嗆川普 吐槽「美國人選了個國王」遭噓

哈利王子現身脫口秀嗆川普 吐槽「美國人選了個國王」遭噓
貧富鴻溝變更大 經濟K型分化腐蝕川普經濟招牌 危及共和黨期中選情

貧富鴻溝變更大 經濟K型分化腐蝕川普經濟招牌 危及共和黨期中選情
川普頒甘迺迪中心榮譽獎 親吐「幕僚長要求我主持」

川普頒甘迺迪中心榮譽獎 親吐「幕僚長要求我主持」

熱門新聞

圖為已經永久停業的Pho Love餐館。（Google Maps）

「摔肋排」影片引發爭議 灣區河粉餐館最終選擇關門

2025-12-03 19:37
中國超級富豪近年來逐漸回歸灣區中半島房地產市場，方便是他們最重要的考量。圖為阿賽頓一棟開價2520萬美元的豪宅。（取自房地產網站Zillow）

中國富豪重回灣區中半島置產 「這條件」是最重要考量

2025-12-02 01:20
邱信福指出，被控告的食品公司大量生產、強力行銷超加工食品，讓民眾掉進健康危機裡。（記者李怡╱攝影）

舊金山市府怒告10大食品巨頭 靠這讓全民上癮吃到生病

2025-12-03 17:54
離開台灣，來到舊金山灣區的陳蘭麗，在信仰中找到人生下半場。（受訪者提供）

從「葡萄成熟時」到牧師講台 歌手陳蘭麗展開人生下半場

2025-12-01 20:03
這款蛋糕共有六層，口感既綿密又酥脆，十分豐富。（記者王若然／攝影）

好市多節日限定蛋糕 華人評價高、關心「是否太甜」

2025-12-01 01:18
這幾天灣區天氣與以往相比格外不同，聖荷西晚上只有華氏41度，寒氣逼人，舊金山甚至測到103年以來同期最低溫。（記者江碩涵／攝影）

寒氣逼人 金山103年同期最低溫 許多華人整天開暖氣 費用恐爆表

2025-12-04 01:18

超人氣

更多 >
川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識

川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識
解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架

解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架
烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備

烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備
紐時：拜登當選就得知移民問題會出大亂 卻一再無視警告

紐時：拜登當選就得知移民問題會出大亂 卻一再無視警告
中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人

中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人