矽谷中文學校過冬至 TCML學員搓湯圓

不同族裔學員對於品嘗湯圓感到有趣而且美味。（記者孫愛薇／攝影）

金山灣區 文教中心聯合北加州 台灣華語文學習中心(TCML)矽谷 中文學校，於6日下午在金山灣區文教中心舉辦「臺灣冬至節慶美食與文化導覽」活動，由校方老師介紹冬至文化，現場帶領學員體驗手搓湯圓，品嘗象徵冬至的團圓美食「湯圓」，總計有超過30位學員及家長參與，現場亦頒發由校方頒予四位教師感謝褒揚狀，由擔任矽谷台灣華語文學習中心老師樊淑美、吳季芳、朱嫻珩、陳麗玲獲表揚。

金山灣區文教中心主任莊雅淑表示，北加州6所TCML以優良師資提供主流社區學習華語文管道，已成為社區民眾學習華語文優先選擇，藉由文化體驗課程，致力於推展臺灣文化，提升學員對臺灣文化認識，並從中發現臺灣文化之美。

矽谷中文學校校長暨佛利蒙聯合高中學區委員寇惠風分享，馬上就到冬至節氣，TCML的學員已學習一整年24個節氣，終於來到了冬至。在台灣，冬至是一個具有特色與文化的傳統節氣，這次活動準備有湯圓、芝麻球，都是代表圓圓滿滿的意涵，讓學員在現場與家人一起搓湯圓，感受節氣帶來的氛圍。

老師樊淑美提到，在冬至節氣中，導入具有台灣特色傳統美食外，課程分有靜態講解與動態的體驗，學員雖有不同的中文程度，但在教學上以差異化教學，讓不同程度的學員有難易的詞彙吸收。