我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美股收高 受英特爾和波音大漲激勵 Fed降息預期心理高漲

川普政府恐擴大旅遊禁令 從19國增至約30國

合併擴大或關閉 舊金山聯合學區再議「校園重組」

記者李怡╱舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
舊金山聯合學區校監史瑞慶真除轉正後，再度啟動校園重組討論。（記者李怡╱攝影）
舊金山聯合學區校監史瑞慶真除轉正後，再度啟動校園重組討論。（記者李怡╱攝影）

舊金山聯合學區（SFUSD）在校監史瑞慶（Maria Su）真除轉正後，再度啟動校園重組討論，包括可能的合併、擴大或關閉校舍。隨著學生人數持續減少、校舍維持成本高企，學區強調，這項改革是為了長期財務穩定，而非短期補洞。

疫情後SFUSD學生人數下降 9%，全區125所學校仍擁有多達1.4萬名學生的空置容量。學區預估，到2032年學生將再減少4600人，使部分校園半空、低資源，而熱門校區卻持續滿額。

去年學區曾公布13所可能關閉或合併的學校名單，引發家長恐慌，最終撤回。根據加州教育廳數據，這些學校中仍有多所註冊量腰斬，包括 El Dorado、Harvey Milk Civil Rights Academy、Visitacion Valley、Carver，以及高中 June Jordan School for Equity，讓家長再次擔憂名單是否會重出江湖。

學區董事會上月討論所謂「強校決議」（Strong Schools Resolution），要求校監於2026年8月提出詳細重組方案，並於2027-28學年開始實施。校董會主席金菲爾（Phil Kim）強調，這項方案的目的，是在預算於2026-27年度達到平衡後，確保長期財政健全。

史瑞慶表示，關校不是為補短期赤字，而是避免資源繼續被半空校舍稀釋，並強調今年僅有 The Academy 的校園搬遷屬個案，不代表大規模關校開始。

目前，學區尚未公布任何關閉名單，但家長普遍擔心未來是否會被迫轉校、通勤距離拉長。下一階段，SFUSD將與社區展開更廣泛討論，重組細節仍待進一步釐清。

學區 加州 疫情

上一則

耗資2000萬 山景城野生動物棲息地工程 月底完工

下一則

沒開玩笑 加州公司回收淋浴、洗衣水釀啤酒曾獲評最佳發明

延伸閱讀

犯罪率下降 舊金山迎來最安全的感恩節假期

犯罪率下降 舊金山迎來最安全的感恩節假期
新州學區遭電郵詐騙 損失300萬

新州學區遭電郵詐騙 損失300萬
女兒校外旅行被安排與跨性別學生共寢 家長對學區提告

女兒校外旅行被安排與跨性別學生共寢 家長對學區提告
矽谷一流公立學區 對中國移民家庭有吸引力

矽谷一流公立學區 對中國移民家庭有吸引力
聖荷西聯合學區 擬為員工蓋288套公寓

聖荷西聯合學區 擬為員工蓋288套公寓

熱門新聞

舊金山一對夫婦以為在拍賣會上買到一棟百萬出租宅，結果卻是房子旁邊的一條泥土小巷。 (谷歌地圖)

2.5萬標下日落區百萬宅？夫婦只買到一條無用土路

2025-11-28 14:05
一名持用糧食券EBT福利卡的女顧客罵亞裔美甲店老闆，「滾回你國家去」；店主忍無可忍，直白回擊。 （示意圖取自Unsplash.com）

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老闆神回覆網路瘋傳

2025-11-26 01:20
槍擊案附近的優衣庫商店。（記者龔玥/攝影）

聖荷西購物中心黑五傍晚槍響 千名民眾倉皇逃生

2025-11-29 18:00
舊金山市的市集與夜市也少不了餃子餐車。（記者李怡／攝影）

餃子系中餐館成為舊金山年輕人、上班族新寵 周末大排長龍

2025-11-25 01:20
中國超級富豪近年來逐漸回歸灣區中半島房地產市場，方便是他們最重要的考量。圖為阿賽頓一棟開價2520萬美元的豪宅。（取自房地產網站Zillow）

中國富豪重回灣區中半島置產 「這條件」是最重要考量

2025-12-02 01:20
警車示意圖，非新聞事件圖。 (路透)

聖荷西Valley Fair購物中心發生槍擊案 兩人受傷

2025-11-28 21:28

超人氣

更多 >
華爾街日報社論：中國霸凌日本給世界上了一課

華爾街日報社論：中國霸凌日本給世界上了一課
川普取消小額包裹免稅震撼 加州女買456美元風衣付了250美元關稅

川普取消小額包裹免稅震撼 加州女買456美元風衣付了250美元關稅
醫師示警早期胰臟癌最易忽視1警訊 8成病患發現已晚

醫師示警早期胰臟癌最易忽視1警訊 8成病患發現已晚
「我們比動物還不如」越南裔母親遣返過程揭酷刑般待遇

「我們比動物還不如」越南裔母親遣返過程揭酷刑般待遇
共和黨參議員提案「終結雙重國籍」改變移民法

共和黨參議員提案「終結雙重國籍」改變移民法