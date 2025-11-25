矽谷一流公立學區 對中國移民家庭有吸引力

我的頻道

編譯廖宜怡╱綜合報導
矽谷因為學區優秀，可幫助子女進入名門大學，成為許多中國富裕家庭移民來美的目的地。圖為巴洛阿圖高中。（谷歌地圖）
矽谷因為學區優秀，可幫助子女進入名門大學，成為許多中國富裕家庭移民來美的目的地。圖為巴洛阿圖高中。（谷歌地圖）

2018年，高女士（Joanna Gao）與丈夫帶著兩個讀初中的兒子從上海移民灣區巴洛阿圖，希望能提高兒子們入讀優秀大學的機率。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，盡管中國人口是美國人口的四倍以上，但中國授予學士學位的大學數量卻不到美國的一半。

高女士用普通話說：「純粹從數學的角度來看，美國學生接受高等教育的機會遠大於中國學生。我的目標是讓我的孩子進入名校。」

紀事報指出，從2010年代開始，中國經濟的起飛提高了當地日益全球化的中產階級和中上階級的抱負，許多人的夢想是「爬藤」（爬上常春藤），指的是入讀美國常春藤名校以獲得更大成就。高女士正是過去十年間為了子女的教育從中國移民到灣區的眾多華人家長之一。

上海最大的美國私立高中教育顧問公司之一「融尚南希夥國際教育集團」（Shang NancyFriends）合夥人薛妮妮（Nini Suet，音譯）說：「哈佛、耶魯、普林斯頓，這些大學都是每個家庭的目標。對將教育視為投資的亞裔家庭來說，名校的招牌非常具有吸引力。」

雖然許多中國富裕家庭經常都將子女送往美國就讀私立高中，但一些像高家這類較負擔不起私立學校學費的家庭，則選擇移民到美國擁有一流公立學區的地區，例如灣區矽谷。

盡管巴洛阿圖聯合學區（Palo Alto Unified School District）是美國學術競爭最激烈的公立學區之一，但對於許多中國移民家庭來說，它是一個十分有吸引力的選擇，可以取代壓力更大的中國國家高考體系。

紀事報指出，巴洛阿圖聯合學區普通話為母語的學生人數比率逐年上升，已從2015年的10%，增加到2024年的14%，而加州這一比率目前約為6%。

巴洛阿圖聯合學區總監奧斯汀（Don Austin）表示，該學區是一個許多人希望進入的學區，長期以來「受到科技業和史丹福大學的影響」。

和許多為子女教育移民美國的華人家庭一樣，高女士是透過EB-5投資移民計畫移民的。這項計畫要求外籍人士投資50萬到180萬美元，為美國社會創造至少10個就業機會，以換取綠卡。

除了子女在美國接受教育，許多巴洛阿圖的「陪讀媽媽」在移民後也需要接受一些教育。

巴洛阿圖華裔家長互助團體WizChinese會長朱莉莉（Lily Chiu，音譯）表示，他們會為新移民家庭舉辦研討會，並會提供從大學申請到子女選修AP課程等方面提供建議。

