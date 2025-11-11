柏加大首個火星探測任務 將發射2人造衛星

圖為藍色起源公司（Blue Origin）網站首頁發布的發射預告。 (blueorigin.com)

柏克萊加大 將啟動其第一個火星 探測任務，即將發射的兩具人造衛星將可以給未來的載人太空 任務提供協助。

聖荷西信使報( Mercury News)報導，兩年後你如果站在火星表面仰望夜空，或許會看到一道明亮的光跡畫過天際，幾分鐘後又會出現另一道。它們並非流星，而是由柏克萊加大科學家主導的火星探測任務中的衛星。

這項史無前例的無人火星探測任務–「逃逸與等離子體加速動力學探測器」（ESCAPADE，Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers）–最早可能在本周三（12日）發射，它們將共同提供迄今為止最清晰的火星大氣層和磁場變化圖像。

如果任務成功，它將揭開火星如何變成我們今天所見的紅色荒原的謎團，並可能幫助我們安全地將人類送往這顆行星鄰居進行探索。此外，它還開闢了一條通往火星的新路徑，以及一種成本較低（盡管風險較高）的太空探索模式。

「能夠領導這項火星探測任務，我深感榮幸，」領導國際研究團隊的柏克萊行星科學家利利斯（Robert Lillis）表示，ESCAPADE將為我們理解太空天氣如何影響火星大氣層提供全新的「視角」…這是意義非凡的進展。

這項由航太總署NASA資助的任務歷時將近十年，匯集了來自世界各地的科學家，由柏克萊加大主導。經過多年的規畫，這對雙子衛星將搭乘藍色起源公司（Blue Origin）的火箭從佛羅里達州卡納維拉爾角（Cape Canaveral）發射升空。

發射後，衛星將圍繞地球運行一段傾斜軌道，直到2026年利用地球引力彈弓效應飛向火星，並在星際空間中疾馳，最終於2027年底抵達火星。

抵達火星後，這對以柏克萊加大校色命名的雙子衛星–「藍」（Blue）和「金」（Gold）–將以編隊形式環繞火星運行，依次高速移動，對這顆紅色星球的大氣層和磁場進行大量測量。有了這兩顆衛星，就能以分鐘而非小時為單位觀測火星大氣層，從而描繪出火星環境在時空維度上的變化圖景。