監管SAT考試、評分…考試機構ETS面臨轉型 年底大裁757人

一家眾所熟知的標準化考試領域機構，正準備進行另一個大規模調整。根據機構向加州 政府提交文件顯示，以開發GRE考試與曾負責SAT 考試聞名之「美國教育考試服務中心」(Educational Testing Service，簡稱ETS)，計畫於今年底裁撤加州757名員工。

舊金山紀事報報導，根據ETS上周提交給州府官員的監管文件，自今年12月31日起停止提供多個加州教育計畫的結構化回應評分服務(constructed-response scoring services)，包括ELPAC、CAST與CSA考試。

ETS裁員 行動將永久裁撤位在沙加緬度辦公室的評分人員職位，不過，大部分受影響員工為遠距工作。ETS人力資源協調員柯瑞拉(Allison Corallo)在文件中寫道，所有受影響的個別員工都已收到通知。信中提及，另一家公司「Measurement Incorporated」將接手受影響的專案評分工作，並可能僱用部分被裁員工。

這次裁員對非營利機構ETS來說，是另一次挫折，其曾經主導美國整個測試領域。

ETS成立於1947年，由「美國大學理事會」(College Board)及其他教育機構合作設立，旨在管理並發展標準化考試。數十年來，ETS一直負責監管SAT考試與其他主要考試。

但是，ETS近年來面臨大學減少對標準化考試依賴的挑戰，以及數位化競爭對手重新評估並重塑考試產業領域格局，機構擴展困難。去年，ETS在失去長期負責SAT考試的合約之後，向美國員工提供自願離職方案。

日前，ETS執行長賽瓦克(Amit Sevak)宣布，由賈西亞(Janet Garcia)擔任ETS總裁，負責全球營運與整合持續成長的業務組合。ETS業務遍及全球超過200個國家，每年提供約5000萬次考試評分服務。