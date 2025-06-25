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派拓網路躋身《財富》500強 佩洛西曾持股

記者龔玥/聖荷西報道
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派拓網路公司6月躋身《財富》500 強榜單。（記者龔玥/攝影）
派拓網路公司6月躋身《財富》500 強榜單。（記者龔玥/攝影）

派拓網路公司（Palo Alto Networks）6月成功躋身《財富》（Fortune）500 強榜單，成為網路安全領域具有里程碑意義的事件。

《財富》500 強榜單由美國知名財經雜誌《財富》（Fortune）每年發佈，列出美國收入最高的500家公司。作為衡量企業規模、市場地位與影響力的重要指標，能進入該榜單是全球企業夢寐以求的榮譽之一。

派拓網路公司總部位於聖塔克拉拉，專注於網路安全、雲防護的威脅防禦解決方案。在全球企業數位化和網路攻擊威脅日益嚴峻的背景下，該公司近年來迅猛發展。此次入榜，意味著派拓網路公司已邁入全美頂尖企業之列，不僅營收強勁，其技術與市場影響力也達到全新高度。

值得一提的是，派拓網路公司曾受到美國前眾議院議長南茜·佩洛西（Nancy Pelosi）及其家族投資的關注。根據國會金融披露檔，佩洛西與丈夫保羅·佩洛西（Paul Pelosi）過去幾年內曾購買該公司股票，引發外界對科技股前景與政策關聯性的討論。這一舉動被財經媒體廣泛報導，並成為政治圈與投資界的熱議話題。

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