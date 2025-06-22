青少年修習AI X-Camp Academy專注電腦算法和AI教育 培育人才

2021年X-Camp夏季封閉訓練營，該班級包括多位美國國家信息學奧林匹克競賽國家集訓營成員，部分學生已入讀名校。（受訪者提供）

在人工智慧 迅猛發展、計算思維成為新一代通用語言的當下，一家總部位於美國矽谷 的教育機構正悄然改變著青少年科技教育的格局。X-Camp Academy是一所專注於電腦算法和人工智慧教育的創新型學校，憑藉其獨創課程體系與頂級師資，正在培養一批批能引領AI時代的未來創新者。

郭承恩與徐源於2017年決定創辦X-Camp 。（受訪者提供）

2創辦人 皆緣起矽谷科技人

X-Camp由兩位曾任職谷歌 公司的郭承恩（Charlie Guo）與徐源（Yuan Xu）於2017年創立。郭承恩獲得美國洛杉磯加大人工智慧博士學位，在谷歌工作十餘年，是谷歌X農業人工智慧項目發起人之一。曾在國際期刊和會議上發表學術論文近20篇和近10項美國及國際專利。也曾為台灣大學商學院、新加坡國立大學商學院等講授矽谷人工智慧、創新機制等課程。

徐源曾在谷歌有多年大規模分布式系統研發經驗。作為學軍信友隊畢業生的他，從競賽傳統和培養體系出發，主導了X-Camp培養體系的建立和教練團隊搭建。帶領教練團隊，獲得了出眾的競賽成績，包含4位國際信息學奧林匹克競賽（IOI）美國國家隊，3位歐洲女子信息學奧林匹克比賽(EGOI)美國國家隊，和41人次美國、加拿大信息學奧林匹克國家集訓隊（National Finalist）隊員。

兩位創辦人原本只為自家孩子與親友提供高品質的電腦教育，卻在實際教學過程中發現，真正的科技教育遠不只是代碼與競賽，更是引導孩子理解世界、重構未來的工具。「我們拒絕培養技術工具人。我們的目標是用技術點燃孩子的創造力，讓他們不僅掌握技能，更能帶著人文溫度去定義未來。」

徐先友老師（站立者中）2019年帶領一眾國際IOI金牌弟子在矽谷給X-Camp學生授課。（受訪者提供）

課程從零基礎 到科研競賽

X-Camp的課程涵蓋核心算法、美國電腦奧林匹克競賽（USACO）、人工智慧、遊戲開發、APCS備考以及少兒AI啟蒙。每周結合兩小時課程與一至三小時練習，構建嚴謹且實用的學習節奏。

「我們強調項目驅動式學習。」徐源說，「孩子們不能只學技術，還要學會如何面對失敗，培養耐心。」他坦言，即使有些孩子最終沒有走上競賽之路，但在學習過程中獲得的歷練依然意義深遠–這些經歷不僅幫助他們在大學中更有信心地面對挑戰，也為將來的人生選擇與職業發展打下了堅實基礎。

師資組合 頂級學府與科技巨頭

X-Camp的教師團隊是其一大核心優勢。教師來自Google、Meta、NVIDIA、Apple等一線科技公司，還有眾多在IOI等國際競賽中獲獎的選手親自授課，以及來自MIT、史丹福、柏克萊加大等高等學府大學生。強大、多元的教師背景，不僅能幫助學生取得很好的比賽成績，而且能幫助學生和大學與工業界有較早的連結。

X-Camp Grandmaster 項目教練陳靖邦（右一）和和參加該項目的學生。該項目針對競賽最高難度（鉑金級別）及入選國家隊的梯隊學生進行培訓。（受訪者提供）

能力第一 競賽是結果非目標

X-Camp宣導的「元能力」教育強調三個核心素養：計算思維、AI素養與領導力。在教學實踐中，這些理念體現在分層教學、協作性學習與真實項目挑戰之中。

徐源說：「我們不僅要讓孩子解題，更要讓他們明白為什麼這樣解、還能不能換一種方法。」 此外，學員之間的「反哺式教學」也是X-Camp獨特的一環。不只是老師，高年級學生常為初學者答疑解惑，形成互助共贏的社區文化，體現出X-Camp重視人際連接與協作精神的教育哲學。

三位X-Camp學生Alex（左一）、Dong（中）、Brian（右）在2025年美國計算機奧林匹克競賽（USACO） 國家集訓隊現場合照。（受訪者提供）

學生傑出 競賽、升學、科研全面開花

今年，X-Camp共有三位在 Grandmaster 項目中的學生，Brian、Dong、Alex，入選IOI美國國家隊，一共四席的國家隊占了三席。另一位學生 Helen 也入選EGOI美國女子國家隊。

X-Camp聯合創始人、校長郭承恩（左起）在2023史丹福大學Proco程序設計演算法競賽上，作為贊助方給Alex，Brian，Dong（三位於今年入選2025美國國家隊隊員）頒獎。

其中二度入選美國國家隊的 Brian，是穩紮穩打類型。他來到X-Camp後很快晉級USACO 白金級，這既有X-Camp主教練陳靖邦（Peter Chen）對他的幫助，也有自我抗壓能力的提升。10 年級時他首次進入USACO國家集訓隊，11年級已代表美國獲得國際信息學奧林匹克競賽金牌，全球排名第三。今年將再度代表美國出征國際信息學奧林匹克競賽（IOI 2025）。

另一個學生 Dong 有極強的自驅力，在加入 Grandmaster 項目後，既得益於教練團的專業指導，也受益於同伴們的互相砥礪，如一起組隊參加外部競賽。今年，他將與好友 Brian、Alex一同代表美國出征 IOI 2025。

Alex 是6年級加入 X-Camp 並見證 X-Camp 一路壯大的學員。9年級首次入選USACO國家集訓隊，成為 X-Camp 年齡最小、入選時間最早學員之一，一直緊跟教練團隊節奏，三次入選國家集訓隊，最終衝入國家隊。

Helen 加入 X-Camp 時 X-Camp 已成立四年，從教學到課程體系已經逐步完善並且日趨成熟。除了周末上課之外，每年夏、冬季參加為期兩周的集訓營、各類模擬考都從不落下，是驗證個人自驅力和 X-Camp 成熟教學體系的一個極佳例子。

Helen的家長說：「我們非常感謝X-Camp不僅在學習和競賽上給予了專業的指導，更為她提供了結識志同道合朋友的平台。在艱難而充滿挑戰的競賽道路上，有了夥伴的陪伴和鼓勵，孩子收穫了知識、友情與夢想，變得更加堅韌和自信！」

主教練 Peter 認為， 除了學業上的全方位支援，X-Camp 也在心理層面給予學生細緻引導–因為在通往頂尖賽事的道路上，遭遇瓶頸是常態，很多時候問題不在於能力，而在於心態的起伏與情緒的調適。

截至2025年，X-Camp已幫助400多位學生達到USACO銀級以上水準，70多位晉級至最高級別白金級，累計41人次進入國家隊。

X-Camp 位於南灣薩拉度加的辦公室一景。（受訪者提供）

矽谷為起點 全美拓展中

目前，X-Camp已在加州巴洛阿圖、桑尼維爾、佛利蒙、薩拉度加設有線下教室，並將陸續擴展版圖。線上課程則打破地域限制，為全美與國際學生提供高品質教學。除定期的周課外，X-Camp還設有暑期強化營、模擬考與項目展示日，幫助學生在實戰中檢驗成長。

2022年X-Camp夏令營，國際大學生程序設計競賽全球總決賽ICPC隊員Max Zhang，給USACO 金級別學生授課。（受訪者提供）

變革時代 點燃孩子未來火種

「教育不應只是灌輸知識，而是點燃孩子探索世界的火種。」這是X-Camp團隊始終堅持的信念。在這個AI迅猛發展的時代，X-Camp並不試圖定義孩子們的未來職業，而是幫助他們建立起面對未知、迎接挑戰的能力和勇氣。

正如創始人郭承恩和徐源所說：「我們教的不只是代碼，而是讓他們學會用科技理解世界、改變世界。」

X-Camp 專門為世界日報的讀者們提供了合作夥伴課程優惠。報名的時候使用 P-WJ50可以享受50美元課程優惠（不能與其他合作夥伴優惠共同使用）。