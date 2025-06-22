青少年修習AI X-Camp Academy專注電腦算法和AI教育 培育人才
在人工智慧迅猛發展、計算思維成為新一代通用語言的當下，一家總部位於美國矽谷的教育機構正悄然改變著青少年科技教育的格局。X-Camp Academy是一所專注於電腦算法和人工智慧教育的創新型學校，憑藉其獨創課程體系與頂級師資，正在培養一批批能引領AI時代的未來創新者。
2創辦人 皆緣起矽谷科技人
X-Camp由兩位曾任職谷歌公司的郭承恩（Charlie Guo）與徐源（Yuan Xu）於2017年創立。郭承恩獲得美國洛杉磯加大人工智慧博士學位，在谷歌工作十餘年，是谷歌X農業人工智慧項目發起人之一。曾在國際期刊和會議上發表學術論文近20篇和近10項美國及國際專利。也曾為台灣大學商學院、新加坡國立大學商學院等講授矽谷人工智慧、創新機制等課程。
徐源曾在谷歌有多年大規模分布式系統研發經驗。作為學軍信友隊畢業生的他，從競賽傳統和培養體系出發，主導了X-Camp培養體系的建立和教練團隊搭建。帶領教練團隊，獲得了出眾的競賽成績，包含4位國際信息學奧林匹克競賽（IOI）美國國家隊，3位歐洲女子信息學奧林匹克比賽(EGOI)美國國家隊，和41人次美國、加拿大信息學奧林匹克國家集訓隊（National Finalist）隊員。
兩位創辦人原本只為自家孩子與親友提供高品質的電腦教育，卻在實際教學過程中發現，真正的科技教育遠不只是代碼與競賽，更是引導孩子理解世界、重構未來的工具。「我們拒絕培養技術工具人。我們的目標是用技術點燃孩子的創造力，讓他們不僅掌握技能，更能帶著人文溫度去定義未來。」
課程從零基礎 到科研競賽
X-Camp的課程涵蓋核心算法、美國電腦奧林匹克競賽（USACO）、人工智慧、遊戲開發、APCS備考以及少兒AI啟蒙。每周結合兩小時課程與一至三小時練習，構建嚴謹且實用的學習節奏。
「我們強調項目驅動式學習。」徐源說，「孩子們不能只學技術，還要學會如何面對失敗，培養耐心。」他坦言，即使有些孩子最終沒有走上競賽之路，但在學習過程中獲得的歷練依然意義深遠–這些經歷不僅幫助他們在大學中更有信心地面對挑戰，也為將來的人生選擇與職業發展打下了堅實基礎。
師資組合 頂級學府與科技巨頭
X-Camp的教師團隊是其一大核心優勢。教師來自Google、Meta、NVIDIA、Apple等一線科技公司，還有眾多在IOI等國際競賽中獲獎的選手親自授課，以及來自MIT、史丹福、柏克萊加大等高等學府大學生。強大、多元的教師背景，不僅能幫助學生取得很好的比賽成績，而且能幫助學生和大學與工業界有較早的連結。
能力第一 競賽是結果非目標
X-Camp宣導的「元能力」教育強調三個核心素養：計算思維、AI素養與領導力。在教學實踐中，這些理念體現在分層教學、協作性學習與真實項目挑戰之中。
徐源說：「我們不僅要讓孩子解題，更要讓他們明白為什麼這樣解、還能不能換一種方法。」 此外，學員之間的「反哺式教學」也是X-Camp獨特的一環。不只是老師，高年級學生常為初學者答疑解惑，形成互助共贏的社區文化，體現出X-Camp重視人際連接與協作精神的教育哲學。
學生傑出 競賽、升學、科研全面開花
今年，X-Camp共有三位在 Grandmaster 項目中的學生，Brian、Dong、Alex，入選IOI美國國家隊，一共四席的國家隊占了三席。另一位學生 Helen 也入選EGOI美國女子國家隊。
其中二度入選美國國家隊的 Brian，是穩紮穩打類型。他來到X-Camp後很快晉級USACO 白金級，這既有X-Camp主教練陳靖邦（Peter Chen）對他的幫助，也有自我抗壓能力的提升。10 年級時他首次進入USACO國家集訓隊，11年級已代表美國獲得國際信息學奧林匹克競賽金牌，全球排名第三。今年將再度代表美國出征國際信息學奧林匹克競賽（IOI 2025）。
另一個學生 Dong 有極強的自驅力，在加入 Grandmaster 項目後，既得益於教練團的專業指導，也受益於同伴們的互相砥礪，如一起組隊參加外部競賽。今年，他將與好友 Brian、Alex一同代表美國出征 IOI 2025。
Alex 是6年級加入 X-Camp 並見證 X-Camp 一路壯大的學員。9年級首次入選USACO國家集訓隊，成為 X-Camp 年齡最小、入選時間最早學員之一，一直緊跟教練團隊節奏，三次入選國家集訓隊，最終衝入國家隊。
Helen 加入 X-Camp 時 X-Camp 已成立四年，從教學到課程體系已經逐步完善並且日趨成熟。除了周末上課之外，每年夏、冬季參加為期兩周的集訓營、各類模擬考都從不落下，是驗證個人自驅力和 X-Camp 成熟教學體系的一個極佳例子。
Helen的家長說：「我們非常感謝X-Camp不僅在學習和競賽上給予了專業的指導，更為她提供了結識志同道合朋友的平台。在艱難而充滿挑戰的競賽道路上，有了夥伴的陪伴和鼓勵，孩子收穫了知識、友情與夢想，變得更加堅韌和自信！」
主教練 Peter 認為， 除了學業上的全方位支援，X-Camp 也在心理層面給予學生細緻引導–因為在通往頂尖賽事的道路上，遭遇瓶頸是常態，很多時候問題不在於能力，而在於心態的起伏與情緒的調適。
截至2025年，X-Camp已幫助400多位學生達到USACO銀級以上水準，70多位晉級至最高級別白金級，累計41人次進入國家隊。
矽谷為起點 全美拓展中
目前，X-Camp已在加州巴洛阿圖、桑尼維爾、佛利蒙、薩拉度加設有線下教室，並將陸續擴展版圖。線上課程則打破地域限制，為全美與國際學生提供高品質教學。除定期的周課外，X-Camp還設有暑期強化營、模擬考與項目展示日，幫助學生在實戰中檢驗成長。
變革時代 點燃孩子未來火種
「教育不應只是灌輸知識，而是點燃孩子探索世界的火種。」這是X-Camp團隊始終堅持的信念。在這個AI迅猛發展的時代，X-Camp並不試圖定義孩子們的未來職業，而是幫助他們建立起面對未知、迎接挑戰的能力和勇氣。
正如創始人郭承恩和徐源所說：「我們教的不只是代碼，而是讓他們學會用科技理解世界、改變世界。」
X-Camp 專門為世界日報的讀者們提供了合作夥伴課程優惠。報名的時候使用 P-WJ50可以享受50美元課程優惠（不能與其他合作夥伴優惠共同使用）。
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