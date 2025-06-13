彭博社：Meta挖角同業 加入「超級智能」團隊

Alexandr Wang 將在Meta的的「超級智能」團隊中擔任要角。 (取自LinkedIn)

彭博社揭露一項科技大秘聞：Meta 已從包括谷歌、Sesame在內的多家科技公司挖走頂尖工程師，加入其「超級智能」實驗室專案。

彭博社指出，由於透露的資訊尚未公開，這些知情人士要求匿名。根據多位知情人士，Google DeepMind 首席研究員 Jack Rae 預期將加入 Meta 的「超級智能」團隊。另有消息稱，Meta 還招募了人工智慧 語音新創公司 Sesame AI Inc. 的機器學習主管 Johan Schalkwyk。Meta的目標是實現更高級人工智慧，即人工通用智慧（artificial general intelligence）。

根據彭博社報導，在 Meta 完成對Scale AI數十億美元的投資後，這家數據標籤新創公司聯合創始人兼執行長Alexandr Wang也會加入該團隊，該投資最早可能於本周宣布。

這個新團隊是 Meta 執行長查克柏格雄心勃勃且耗資巨大的計畫的一部分。此前，該公司最新的人工智慧產品 Llama 4 反響不佳，查克柏格對此感到沮喪，他希望藉這個新的機會在與Google和 OpenAI 等競爭對手的競賽中取得進展。查克柏格希望新進的高手能夠協助改進 Llama 的模型，並為語音和個人化功能建立更好的人工智慧工具。

在Meta即將達成協議之際，該團隊正在組建，該協議將向Scale投資數十億美元，以增強其人工智慧（AI）領域的實力。Scale雇用了一群承包商來標記Meta和OpenAI等科技公司訓練和改進AI模型所需的資料。

Scale 的28歲執行長Alexandr Wang是業內頗具影響力的人物，與華盛頓的一些人士保持著密切聯繫。一位知情人士表示，在投資完成後，Scale的其他員工可能會加入Meta的超級智慧團隊。知情人士透露，Scale正在考慮在交易完成後任命其首席策略長Jason Droege擔任執行長。

人工智慧發展的三大支柱是晶片、人才和數據。Meta擁有大量晶片，與Scale的合作或許有助於其增強獲取高品質資料的管道。Meta和查克柏格希望憑藉其雄厚的資金實力，在人工智慧人才爭奪戰中取得更大進展。