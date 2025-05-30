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史丹福不買 聖母大學校地賣給加大投資部門

記者江碩涵╱貝爾蒙報導
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中半島已營運102年的私立天主教大學「那慕爾聖母大學」原本要將校地賣給史丹福大學，但經過一年協議，最後與史丹福大學交易失敗，圖為史丹福大學校區樣貌。（記者江碩涵／攝影）
中半島已營運102年的私立天主教大學「那慕爾聖母大學」原本要將校地賣給史丹福大學，但經過一年協議，最後與史丹福大學交易失敗，圖為史丹福大學校區樣貌。（記者江碩涵／攝影）

根據舊金山紀事報報導，相關人士透露，中半島已營運102年的私立天主教大學「那慕爾聖母大學（Notre Dame de Namur，NDNU）」原本要將校地賣給史丹福大學，但經過一年協議，最後與史丹福大學的交易失敗，而新的交易對象則是加州大學（UC）的投資部門。

報導指出，根據5月27日公布的協議，聖母大學已將貝爾蒙（Belmont）占地46畝的校園及周邊地產出售給加大投資部門，聖母大學並將回租校區，租期最長五年。

史丹福大學去年開始與聖母大學協議，史大原本計畫從巴洛阿圖以北13哩的校園遷過去，而聖母大學的400名學生及教職員工則必須遷離，但史大今年2月取消這筆交易，原因是「時間安排比預期長」。且身為研究型大學，史大正面臨新的「不確定性」以及一系列「財務挑戰」。

史大取消交易後，加大的投資公司（UC Investments）就致電給聖母大學校長瑪汀（Beth Martin），最終促成這筆新交易，不過交易金額並未對外公布。雙方目前已簽署買賣協議，並獲得聖母大學董事會、聖母東西省修女會團隊批准，但仍須經國際修女會領導機構、舊金山總主教以及羅馬梵蒂岡核准。

作為交易的一部分，加大投資部門承諾，將整修校園內的「Ralston大宅」與「馬車屋」，這兩棟是國家史蹟名錄的歷史建築。此外加大也將接管「Water Dog Lake」擁有權，這是一個占地50畝、內含健行步道與釣魚湖的自然保護區，原由貝爾蒙市府以50年租約形式經營，目前尚有40年租期。

該地原本也不在史大想要交易的範圍，但因為加大接管後，整筆交易總土地面積達96.5畝。

瑪汀表示，聖母大學創校已102年，十年前學生人數仍有1600人，但自2021年停招大學部後，學生人數驟降，目前僅剩約300名研究生，並提供成人進修課程；校園面積過大、建築分散，已不符合學校現況，董事會正積極尋找聖馬刁縣的新址搬遷，預估僅需約2.5萬平方呎的空間，相當於一棟辦公大樓的一層樓。

加大首席投資長巴赫爾（Jagdeep Singh Bachher）表示，加大投資部門行動行動，評估這項鄰近矽谷核心區的獨特投資機會，百年投資是加大十大投資理念之一，他們相信這項長期資產未來將為加大、聖母大學及聖母修女會帶來百年福祉。

加大投資部門顧問克萊因（Dianne Klein）則指出，目前尚未有明確的長期開發計畫，但該地未來可能用於興建研究機構或學術中心，尤其加州、靠近加大校區及矽谷的土地，「極為珍貴」。

瑪汀表示，交易將於今夏完成，秋季開學後沒有什麼變化，目前聖母大學課程多於傍晚4時後上課，校園通常較為安靜，今年8月起校園最後一棟宿舍也將正式關閉，校內雖無體育活動或劇場演出，但仍會繼續舉辦晚間講座等活動。

瑪汀說，五年過渡期剛剛好，讓聖母大學有時間為學生、教職員找到合適的下一步，希望聖母大學的精神與使命能延續下一個百年。

史丹福大學 加州大學 矽谷

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