金山灣區台灣文化導覽活動 主流學員體驗端午文化

簡報中並介紹端午傳統習俗、美食典故、民間立蛋及龍舟活動等，以及帶領學員手作艾草香包，許多學員第一次做香包，相當有興致

每年農曆五月初五是重要傳統節慶端午節 。為了讓金山灣區主流學校與主流人士更深入認識台灣文化多元內涵，金山灣區僑教中心聯合台灣華語文學習中心（TCML）及北加州 台灣會館日前舉行「台灣端午節慶美食與文化導覽」，因應端午時節，介紹包粽、立蛋、香包、龍舟、艾草、傳統美食等傳統習俗，讓學員體驗台灣端午節樂趣。

當天活動除了台灣華語文學習中心學員外，北加 州台灣會館附設台灣學校學生、家長及主流社區人士近100人參與，金山灣區僑教中心主任莊雅淑、北加州台灣會館理事黃美星、TCML暨台灣學校校長戴佩俐皆出席活動。

莊雅淑表示，僑委會2021年起積極開拓國際華語教學市場，歐美地區已成立88所台灣華語文學習中心，不僅以優良師資提供具台灣特色華語文教學，並藉由文化體驗課程，致力於推展台灣文化。今年僑教中心聯合五所台灣華語文學習中心，舉辦台灣文化導覽及文化推廣活動，結合節慶、美食、童玩及趣味活動，可讓主流學員體驗台灣豐富多元之文化，歡迎各中心學員踴躍參加。

活動首先由老師葉佳玲介紹端午節歷史背景，包括詩人屈原事蹟及「龍舟競渡」、「粽子投江」由來。許多學員對這些故事感到新奇且富有啟發，透過有趣互動提問，例如「為什麼粽子是用竹葉包的？」、「有什麼傳統活動？」，讓學員在短時間內建立起對節慶意涵認識與瞭解。

簡報中並介紹端午傳統習俗、美食典故、民間立蛋及龍舟活動等，以及帶領學員手作艾草香包，許多學員第一次做香包，相當有興致，完成後將香包掛在胸前或背包上。隨即由北加州南灣台灣同鄉會前會長詹葳蓮教學員包粽子，學員對於用葉子製作料理，都覺得新奇有趣。