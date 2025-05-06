電腦科學系畢業生年薪 柏克萊加大比洛杉磯加大高3.3萬

洛杉磯加大電腦科學系錄取率較低，但畢業生年薪卻不如柏克萊加大。圖為柏克萊加大。(美聯社)

柏克萊加大 電腦科學系畢業生，平均年薪比洛杉磯加大 電腦科學系畢業生高出3萬3000美元，而且也是所有加大和州大所有科系中年薪最高的。

舊金山紀事報報導，蘇達館（Soda Hall）是柏克萊加大電腦科學系（Computer Science，簡稱CS）所在的建築物，記者在該館詢問兩位結伴的CS學生，22歲的卡比爾（Ramisha Kabir）說：「這讓我很高興，尤其是因為我當初必須在柏克萊加大和洛杉磯加大之間做出抉擇。」

21歲的黎亞迪（Mahathi Ryali）說：「我覺得這數字令人驚訝，但很高興地知道我們做出了正確的財務前途選擇。」對於黎亞迪和卡比爾這樣的CS專業的學生來說，這是一個意外的紅利。然而，薪酬差異是真實存在的，並且反映了其他一些條件，這些條件往往會吸引那些想獲得高報酬的高材生。

紀事報的薪資分析顯示，畢業兩年後，柏克萊加大CS專業學生的年薪中位數為15萬美元，不僅高於加州大學 和加州州立大學的其他專業，也比洛杉磯加大CS畢業生的年薪13萬美元高出15%。

畢業五年後，兩所均屬世界一流的大學的CS薪資差距擴大到近19%：19萬7000美元對16萬6000美元。十年之後差距仍然保持在18%左右（21萬9000美元對18萬6000美元），這時神奇的數字出現了：3萬3000美元，這是兩所學校同樣聰明的畢業生之間的平均年薪差距。

加大一南一北兩個校園之間的競爭存在已久，洛杉磯加大的學生與校友聽到這個消息心中自然頗不是滋味。洛杉磯加大CS系只率取申請者中的3%，而柏克萊加大CS系是錄取4%的申請人。Cardinal Education執行長艾倫科（Allen Koh）說：「洛杉磯加大的聲譽絕對出色。」Cardinal Education是一家在北加州柏林甘（Burlingame）和南加州比佛利山莊（Beverly Hills）設有辦事處的大學諮詢服務機構。

那麼，為什麼這兩個CS系的財務結果會如此不同？艾倫科指出：「對洛杉磯不利的是，南加州還有很多其他強大的產業，使得電腦科學職位的密度變低。」因此，在北加州念電腦科學，意味著更多的技術實習機會和高價值的見面會，最終可以轉化為工作。