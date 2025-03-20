史上最大手筆 谷歌砸320億現金收購雲安全公司Wiz

谷歌決以320億現金收購雲安全公司Wiz。（記者龔玥╱攝影）

人工智慧和雲計算迅速融合的關鍵時刻，科技巨頭谷歌 (Google)母公司Alphabet宣布，將以320億美元全現金收購網路安全公司Wiz，將成為谷歌歷來金額最大的一筆併購交易。這項重磅的交易消息於18日發布，標誌著谷歌加快在雲服務和AI 安全領域擴張的步伐，同時Alphabet的傳統業務格局也面臨重大轉變。

谷歌表示，此次擬議收購是谷歌在AI浪潮中強化雲計算實力的重要舉措。隨著AI模型對算力和資料存儲需求的暴增，全球資料中心和雲服務市場競爭日益激烈，谷歌與亞馬遜 AWS、微軟Azure三巨頭之爭持續升溫。谷歌執行長皮采表示，此項收購將幫助谷歌Cloud在多雲環境下，為全球客戶提供更強大、更易用且成本更低的網路安全解決方案。

谷歌Cloud近年來增長迅速，2023年收入達到432億美元，同比增長64%，遠高於2022年的263億美元。儘管相較於母公司Alphabet超3500億美元年營收，谷歌Cloud的體量尚小，但其增長潛力及AI賦能的戰略價值使其成為Alphabet的新增長引擎。

Wiz成立於2020年，由四位以色列好友共同創辦，總部設於紐約，預計2024年營收可達10億美元。公司致力於為各類組織提供覆蓋所有主要雲平台的安全平台，客戶遍布全球，包括寶馬、DocuSign、Salesforce、Slack等知名企業。

Wiz聲明：「Wiz和谷歌Cloud都相信，雲安全應當變得更容易獲取、更智慧和民主化。此次收購將通過引入谷歌強大的AI能力和資源，進一步加強我們的使命，說明客戶防範安全性漏洞。」

據介紹，Wiz的核心產品CNAPP（雲原生應用保護平台）能夠幫助安全和開發團隊快速識別雲環境中的關鍵風險，實現敏捷、安全的開發模式。收購完成後，Wiz將繼續支持包括亞馬遜AWS、微軟Azure和甲骨文在內的所有主流雲平臺，維持現有產品的獨立性和相容性。

儘管此項交易對谷歌雲業務而言意義重大，但仍需獲得全球監管機構批准。在美國及歐盟日益收緊的反壟斷審查環境下，320億美元的收購案勢必引發密切關注。與此同時，谷歌傳統的搜索和廣告業務正面臨來自AI搜尋引擎和隱私政策調整的挑戰，谷歌此番大手筆併購，不僅意在強化AI時代的資料安全基建，更暗示其準備在Alphabet業務結構中重新分配資源，重塑「互聯網帝國」的未來圖景。

該交易的完成時間尚未公布。但若成功落地，將為AI時代的雲安全標準與服務模式帶來深遠影響。谷歌也計畫通過Cloud Marketplace繼續提供多樣化的合作夥伴安全解決方案，維護客戶在多雲環境中的選擇權。