惠立學校2026秋開學 想躋身灣區頂級中文私校

惠立學校將於2026年秋季正式開學。首年招收100至200名幼兒園至二年級的學子，預計在2029年擴招至五年級，學生人數增加至470名。（惠立學校提供）

即將於2026學年開學的中英雙語私校惠立學校（Hiba Academy）近日獲得舊金山 市議會批准，其位於99 Rhode Island的校舍即將開啟施工。

惠靈頓（中國）創辦人兼董事長喬英（Joy Qiao）18日對本報說：「團隊成功完成了整個立法審批過程，並於數周前獲得市長簽署批准，允許學校正式運營。」

惠立學校是英國惠靈頓教育集團最新的成員學校，擁有160年的歷史，成員學校遍布世界各地。其定位是私立學校，學費將於當地私立學校的學費持平。

惠立學校近日宣布任命麥克威廉姆斯（Colette McWilliams）為創校校長，其現任蒙洛公園市Trinity學校小學部校長，擁有超過15年的美國教育經驗，並在雙語教育及課程開發方面具有豐富背景。

喬英表示，惠立學校的課程將延續中國校區成功的教育模式，並根據美國當地需求進行調整。（記者王子涵/翻攝）

喬英說：「在公開招聘期間，我們收到了80多位候選人的申請。麥克威廉姆斯憑藉她的全球視野、對雙語教育的深入理解，以及對舊金山灣區 教育環境的熟悉，最終脫穎而出。我們對她的領導能力充滿信心。」

喬英表示，惠立學校的課程將延續中國校區成功的教育模式，並根據美國當地需求進行調整。「麥克威廉姆斯將於2025年8月正式上任，並負責課程的本地化調整，以確保符合灣區家長的期待。此外，她將負責學校教師的招聘工作，並在接下來的12個月內組建優秀的學術團隊。」

喬英透露，學校正在申請內部裝修與外觀改造的規畫許可，預計將於今年夏天獲批，隨後開始為期10至11個月的施工工程。「我們已經選定了總承包商，並與當地頂尖建築事務所及來自上海的工程師合作，以確保校舍的建設達到最高標準。」。

她強調，目前最關注的是校舍的建設進度。學校對教育質量充滿信心，並計畫將上海數學、科學及音樂、表演藝術等特色課程帶到舊金山校區。核心目標是確保課程的順利落地，以及成功招募優秀的教師與學生。我們的願景是把惠立打造成灣區頂級中文私校。

惠立學校將於2026年秋季正式開學。首年招收100至200名幼兒園至二年級的學子，預計在2029年擴招至五年級，學生人數增加至470名。校方將持續舉辦家長資訊會，以介紹學校理念及招生計畫，並期待與舊金山社區建立緊密聯繫。