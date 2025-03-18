我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

直播／滯留太空9個月 NASA太空人重返地球

連漲兩日後再遭拋售 道指挫260點 史指逼近修正

輝達GTC大會聖荷西開幕 推測將有「標記處理」最新產品

記者徐蓓蓓╱聖荷西報導
輝達GTC大會門票全賣光。（取自輝達GTC網站）
輝達GTC大會門票全賣光。（取自輝達GTC網站）

2025年3月17日，輝達GTC大會在美國聖荷西盛大開幕。根據輝達官方通報，會議、工作坊及展覽的所有門票在16日晚間已經全數售罄，顯示出業界對AI領域未來發展的高度關注。

在大會首日，輝達官方發布了一篇名為「解釋標記（Token）：人工智慧的語言和貨幣」的文章，深入探討了標記在AI訓練與推理中的關鍵角色。文章指出，AI模型利用標記作為數字單元進行數據處理，從而實現預測、生成及推理等功能，並揭示了AI工廠如何利用先進的硬體與軟體來加速標記處理，降低運算成本，創造更高的商業價值。

這篇文章的發布使人猜測，輝達可能會在本次大會上主推基於標記處理的最新產品。輝達介紹了其最新的GPU技術，特別是RTX 50系列和AI加速硬體，這些產品旨在提升標記處理與大規模數據處理效能。配合NVIDIA的軟體解決方案，如TensorRT和CUDA，輝達不僅為開發者提供高效能平台，還能幫助企業在AI應用中提高效能與盈利。

透過這些技術創新，輝達強調，AI正成為新工業革命的核心動力，而標記則將成為未來AI經濟學的基礎，推動全球AI技術的普及與應用。

NBC Bay Area電視台報導，本次輝達GTC大會第一天，周一正值聖塔克拉拉交通局（VTA）員工進入罷工的第二周，預計有數千人聚集在聖荷西市中心參加Nvidia GPU技術大會。預訂鐵路線附近酒店的會議參與者告訴NBC灣區，他們正在努力尋找其他選擇。

「我們最終會選擇Lyft或Uber，所以往返的費用會稍微貴一點，」來自科羅拉多的貝克（JB Baker）說。

AI 輝達 聖荷西

上一則

杉釦富遠紅外線免加水足浴桶 世界日報讀者獨享優惠

下一則

具禽流感風險生雞肉貓糧 FDA令召回

延伸閱讀

黃仁勳演講談什麼？投資人指望帶NVIDIA股價拉一波

黃仁勳演講談什麼？投資人指望帶NVIDIA股價拉一波
輝達2025 GTC大會開幕 門票全賣光

輝達2025 GTC大會開幕 門票全賣光
聖派翠克節、灑紅節 灣區歡樂時刻 愛爾蘭、印度文化擦出火花

聖派翠克節、灑紅節 灣區歡樂時刻 愛爾蘭、印度文化擦出火花
訛車損保險 聖荷西汽修店老闆被控欺詐

訛車損保險 聖荷西汽修店老闆被控欺詐
數字 vs. 票子 聖荷西與舊金山爭當「AI之都」

數字 vs. 票子 聖荷西與舊金山爭當「AI之都」

熱門新聞

Costco 出售的半隻烤鴨。（記者龔玥／攝影）

好市多烤鴨+大華超市烤鴨餅…半自製烤鴨宴 在家輕鬆復刻

2025-03-13 02:16
好市多超市的蔓越莓核桃麵包已經成為人氣網紅產品。（受訪者提供）

好市多人氣蔓越莓核桃歐包回歸 不到10元性價比超高

2025-03-13 21:25
拍立得（Polaroid）相機在Target打三折。（記者龔玥/攝影）

Target拍立得相機大降價 消費者熱搶

2025-03-15 20:28
Costco 出售的半隻烤鴨。（記者龔玥╱攝影）

華人在家複刻烤鴨宴 Costco+99 Ranch熱門食材輕鬆搭配美味

2025-03-12 19:51
華促會移民權利項目經理吳雨泊說，在南部邊境調查發現，10%到20%的華人走線客有可能到舊金山落腳。圖為金山華埠。（記者劉先進╱攝影）

華人走線「不再是男人天下」 5華女建小分隊入境

2025-03-13 19:37
講者吳欣怡畢業於師大國文系及國文所，兒時就對文字有敏銳的感受，熱愛中國文學，尤以純文學，一頭栽進，終身熱切，她自覺骨子裡流著詩人血液。（吳欣怡提供）

人生若只如初見：紅樓夢裡寶黛的前世今生

2025-03-12 20:17

超人氣

更多 >
退休後減少社交平凡的一天 她每日重複「做4好」

退休後減少社交平凡的一天 她每日重複「做4好」
社會安全局展開重大整頓 可能對17萬人停發社安金

社會安全局展開重大整頓 可能對17萬人停發社安金
「討厭自己變老」12星座排行 金牛開始吃清淡、他把衰老當人生危機

「討厭自己變老」12星座排行 金牛開始吃清淡、他把衰老當人生危機
華人商戶支票遭竄改險失13萬 幸被銀行員工看破一可疑處

華人商戶支票遭竄改險失13萬 幸被銀行員工看破一可疑處
傳「霜降」影片示愛？「難哄CP」白敬亭、章若楠再爆假戲真做

傳「霜降」影片示愛？「難哄CP」白敬亭、章若楠再爆假戲真做