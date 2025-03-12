柏加大網站實時更新8類訊息 應對聯邦削減撥款

為應對川普削減對大學的聯邦撥款，柏克萊加大專門發布官網，更新聯邦資金的影響情況。（記者劉先進／攝影）

為應對川普 削減對大學的聯邦撥款，柏克萊加大 專門發布官網，更新聯邦資金的影響情況。校長萊昂斯 (Rich Lyons)說，根據法律和傳統，該大學是一個非政治機構，但這種中立性並不適用於可能影響我們的機構價值觀和使命的發展。大學不可動搖的使命是通過卓越的研究、教學和公共服務為社會提供長期利益。

柏克萊加大這個官網網站https://federal-updates.berkeley.edu/截至11日實時更新至少八類撥款訊息，包括普通撥款，研究撥款，學生財務援助，移民，醫療健保，LGBTQIA+ 問題，公平、多樣性和包容性，氣候和合規性等。網站甚至還有川普各類行政令的最新情況。

紐約時報的報導說，因為擔心所謂的反猶主義在學校蔓延，川普打算取消10所大學的聯邦資助，柏克萊加大可能損失數百萬。

此前川普還考慮取消國立衛生研究院的撥款，也將導致柏加大的研究經費大幅削減。前不久，美國國立衛生研究院發布了一份備忘錄，表示將把大學從該機構獲得的「間接成本率」降至 15%，幾乎是研究園區目前獲得的平均費率的一半。加州的大學是國立衛生研究院研究經費的主要接受者，包括加大在2023到2024 年獲得了超過20億的研究經費。

柏克萊加大的官網說，3月5日，一名地區法院法官發布一項全國性初步禁令，將國立衛生研究院對設施和管理費用的資助維持在現有水準。

柏克萊還表示，最近還收到通知，司法部決定對加州大學 是否參與了歧視性的反猶太主義就業行為展開調查。

校長萊昂斯說，柏克萊加大不斷上升的價值觀體現在其社區原則中；將繼續反對任何形式的歧視。支持社區成員，無論其移民身分如何。繼續遵守州法律，確保在招生和聘用教職員工時，不考慮種族、國籍、宗教、公民身分或其他受保護的特徵。