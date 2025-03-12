柏加大網站實時更新8類訊息 應對聯邦削減撥款
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為應對川普削減對大學的聯邦撥款，柏克萊加大專門發布官網，更新聯邦資金的影響情況。校長萊昂斯 (Rich Lyons)說，根據法律和傳統，該大學是一個非政治機構，但這種中立性並不適用於可能影響我們的機構價值觀和使命的發展。大學不可動搖的使命是通過卓越的研究、教學和公共服務為社會提供長期利益。
柏克萊加大這個官網網站https://federal-updates.berkeley.edu/截至11日實時更新至少八類撥款訊息，包括普通撥款，研究撥款，學生財務援助，移民，醫療健保，LGBTQIA+ 問題，公平、多樣性和包容性，氣候和合規性等。網站甚至還有川普各類行政令的最新情況。
紐約時報的報導說，因為擔心所謂的反猶主義在學校蔓延，川普打算取消10所大學的聯邦資助，柏克萊加大可能損失數百萬。
此前川普還考慮取消國立衛生研究院的撥款，也將導致柏加大的研究經費大幅削減。前不久，美國國立衛生研究院發布了一份備忘錄，表示將把大學從該機構獲得的「間接成本率」降至 15%，幾乎是研究園區目前獲得的平均費率的一半。加州的大學是國立衛生研究院研究經費的主要接受者，包括加大在2023到2024 年獲得了超過20億的研究經費。
柏克萊加大的官網說，3月5日，一名地區法院法官發布一項全國性初步禁令，將國立衛生研究院對設施和管理費用的資助維持在現有水準。
柏克萊還表示，最近還收到通知，司法部決定對加州大學是否參與了歧視性的反猶太主義就業行為展開調查。
校長萊昂斯說，柏克萊加大不斷上升的價值觀體現在其社區原則中；將繼續反對任何形式的歧視。支持社區成員，無論其移民身分如何。繼續遵守州法律，確保在招生和聘用教職員工時，不考慮種族、國籍、宗教、公民身分或其他受保護的特徵。
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