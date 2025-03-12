加州起草法案 族裔研究課程減少以巴篇幅「憂演化成反猶主義」

加州曾是全美通過高中族裔研究課程首州。加州州務卿韋伯表示，有關族裔研究的批評討論將持續，沒有完美的課程，但加州族裔課程強而有力。(美聯社)

加州 議會猶太 黨團和灣區 民主黨成員日前起草法案，要求州教育廳在2028年1月之前採用族裔研究課程標準。由一個州立教育委員會向教育廳推薦課程材料。其中猶太族裔黨團成員要求在這一即將在加州公立學校中要求必修的課程中減少有關以色列和巴勒斯坦的討論，認為（這種討論）有時會演化成反猶主義。

AB 1468法案要求教育廳監督和在線公布將在全州境內教授的課程內容以確保其不包含「偏見、成見和歧視」，聚焦於「在美國社會中歷史上被邊緣化族群的歷史和經歷」的課程內容，而不是海外的衝突。

猶太社區關係委員會灣區分支的領導者和法案的支持者葛力高（Tyler Gregory）說：「我們不認為族裔研究是一個國際政策學科。所以，我們要限制以巴衝突（的內容）。這裡不是教授這些（內容）合適的地方。」

但法案引起了一些教師和美國穆斯林倡議團體的憤怒。

美國伊斯蘭關係委員會灣區分支執行主任畢露（Zahra Biloo)表示：「如果我們無法討論國際上正在發生的事，我們就沒法準確教授很多社區在國內真實生活經歷。」畢露反對這項法案，並且已經為反對該法案的請願活動收集了1100個簽名。她表示：「例如，現在在巴勒斯坦正在發生的一切就是阿拉伯族裔美國人經歷的一部分。」

2021年通過一項立法要求加州公立高中在2025-2026學年提供族裔研究課程，並且到2030要作為學生畢業的要求之一。加州教師在教授族裔研究課程這門課時相比其他學科有更大的自由度。法案的支持者表示，當年由專家和政府機構人員擬定的一個課綱樣板只是給教師的一些指導準則而已。