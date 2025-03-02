我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

方大同猝逝 不菸不酒超養生 卻戒不掉一壞習慣

傳川普政府開1條件 要求澤倫斯基照做修復美烏關係

報告：矽谷性別薪資差距 全國名列前茅

編譯廖宜怡／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
最新報告顯示矽谷城市的性別薪資差距在全國名列前茅。（美聯社）
最新報告顯示矽谷城市的性別薪資差距在全國名列前茅。（美聯社）

數十年來，美國女性不斷爭取與男性在工作收入方面的平等，特別是在性別薪資差距極大的矽谷

聖荷西焦點(San Jose Spotlight)報導，TruckInfo.net最近公布一份報告，顯示矽谷城市的性別薪資差距在全國名列前茅。這份報告整理了美國人口普查數據，比較了各城市男性和女性的平均收入。專家表示，薪資差距因行業不同而不同，少數族裔女性的情況較糟，其中又以西語裔女性面臨的薪資差距最大。

這份報告列出聖塔克拉拉縣人口最多的六個城市的男女薪資差距，包括聖荷西、桑尼維爾、聖塔克拉拉市、山景城、密爾比達和巴洛阿圖。在美國人口超過35萬的大城市中，聖荷西男女薪資差距排第四大，男性每賺1美元，女性只賺0.72美元；被歸類為中型城市的桑尼維爾的差距更大，男性每賺1美元，女性只賺0.56美元。

聖塔克拉拉大學馬庫拉應用倫理學中心(Markkula Center for Applied Ethics)資深主任史基特(Ann Skeet)表示，報告顯示性別薪資差距確實存在，即便是以女性為主的行業也是如此，例如註冊護士，女性護士的薪資只有男性護士的90%。

聖塔克拉拉縣女性政策辦公室(Santa Clara County Office of Women’s Policy)一份概要說明書顯示，在加州，西語裔女性的收入只有白人男性的44%，原住民女性的收入只有白人男性的48%。相比之下，亞裔女性與白人男性的薪資差距最小，為0.8比1。

聖荷西焦點指出，聖塔克拉拉縣一直在尋找方法縮小縣府員工的性別薪資差距。縣府女性政策辦公室專案經理史塔夫(Cassandra Staff)表示，他們簽署了「加州同工同酬承諾」(California Equal Pay Pledge)，並公布薪資數據，顯示縣府女性雇員的薪資比男性雇員薪資高出0.17元。

非營利組織「西語裔政治平等」(Hispanas Organized for Political Equality)在2024年公布的一份報告中也指出，聖荷西都會區西語裔女性的性別薪資差距是加州所有地區中最大，白人男性每賺1美元，西語裔女性只賺0.33元。

聖荷西 加州 矽谷

上一則

「白色聖誕」原唱克勞斯貝 灣區豪宅4000萬求售

下一則

聯邦削減醫療補助 加州面臨重大損失 參加Medicaid健保1490萬人受影響

延伸閱讀

舊金山聯手16城市、郡縣 告聯邦政府

舊金山聯手16城市、郡縣 告聯邦政府
30歲以下僅0.8%背房貸 聖荷西全美最低

30歲以下僅0.8%背房貸 聖荷西全美最低
預算緊縮 聖荷西州大招生逆勢增 AI、資料科學最顯著

預算緊縮 聖荷西州大招生逆勢增 AI、資料科學最顯著
聖荷西BART延伸計畫 仍有數億元缺口

聖荷西BART延伸計畫 仍有數億元缺口
聖荷西家庭80%收入付房貸全美最高 舊金山65%排第三

聖荷西家庭80%收入付房貸全美最高 舊金山65%排第三

熱門新聞

查克柏格在自己的臉書帳號分享了自己身著黑西服和領結與身著香檳色晚禮服的妻子普莉希拉在奢華晚宴現場的照片。（翻攝自查克柏格臉書）

查克柏格為妻子大肆慶生 似回應之前偷瞄傳聞

2025-03-01 19:26
超市的標籤遮住原價每打8.99元，可見漲價的痕跡。（Sophia供圖）

華女跑3超市買雞蛋：漲價痕跡「1個小標籤就能看到」

2025-02-26 01:18
舊金山地檢長謝安宜宣布，對11名被告提出重大刑事指控，他們涉嫌三起涉及大規模福利和津貼欺詐的獨立刑事案件。三起案件的總損失超過400萬。（記者劉先進╱攝影）

金山11華裔 被控EBT卡套現 福利欺詐400萬

2025-02-27 21:23
名列全球第11大富豪的輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳，以基金會捐款2250萬美元，成為加州藝術學院的救世主。（路透）

加州藝術學院 獲黃仁勳2250萬美元金援

2025-02-23 01:20
聖馬刁縣警長科博思告聖馬刁縣，要求1000萬元賠償。(聖馬刁縣政府官網)

聖馬刁縣警長爆醜聞拒下台 特別選舉決定去留

2025-02-24 01:19
聖荷西家庭收入用在平均每月房貸的支出方面位居全國之首，為80%。（取自Pexels）

聖荷西家庭80%收入付房貸全美最高 舊金山65%排第三

2025-02-22 01:20

超人氣

更多 >
傳「他」強推在白宮簽美烏礦產協議 未納川普特使建言

傳「他」強推在白宮簽美烏礦產協議 未納川普特使建言
國安顧問要求澤倫斯基離開白宮：我告訴他時機不在他這邊

國安顧問要求澤倫斯基離開白宮：我告訴他時機不在他這邊
必須「徹底改變或走人」？美挺烏參議員要他辭職 澤倫斯基回應了

必須「徹底改變或走人」？美挺烏參議員要他辭職 澤倫斯基回應了
「川普交易」4支柱倒塌 卻讓MEGA走紅

「川普交易」4支柱倒塌 卻讓MEGA走紅
查克柏格為妻子大肆慶生 似回應之前偷瞄傳聞

查克柏格為妻子大肆慶生 似回應之前偷瞄傳聞