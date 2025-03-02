報告：矽谷性別薪資差距 全國名列前茅

最新報告顯示矽谷城市的性別薪資差距在全國名列前茅。（美聯社）

數十年來，美國女性不斷爭取與男性在工作收入方面的平等，特別是在性別薪資差距極大的矽谷 。

聖荷西 焦點(San Jose Spotlight)報導，TruckInfo.net最近公布一份報告，顯示矽谷城市的性別薪資差距在全國名列前茅。這份報告整理了美國人口普查數據，比較了各城市男性和女性的平均收入。專家表示，薪資差距因行業不同而不同，少數族裔女性的情況較糟，其中又以西語裔女性面臨的薪資差距最大。

這份報告列出聖塔克拉拉縣人口最多的六個城市的男女薪資差距，包括聖荷西、桑尼維爾、聖塔克拉拉市、山景城、密爾比達和巴洛阿圖。在美國人口超過35萬的大城市中，聖荷西男女薪資差距排第四大，男性每賺1美元，女性只賺0.72美元；被歸類為中型城市的桑尼維爾的差距更大，男性每賺1美元，女性只賺0.56美元。

聖塔克拉拉大學馬庫拉應用倫理學中心(Markkula Center for Applied Ethics)資深主任史基特(Ann Skeet)表示，報告顯示性別薪資差距確實存在，即便是以女性為主的行業也是如此，例如註冊護士，女性護士的薪資只有男性護士的90%。

聖塔克拉拉縣女性政策辦公室(Santa Clara County Office of Women’s Policy)一份概要說明書顯示，在加州 ，西語裔女性的收入只有白人男性的44%，原住民女性的收入只有白人男性的48%。相比之下，亞裔女性與白人男性的薪資差距最小，為0.8比1。

聖荷西焦點指出，聖塔克拉拉縣一直在尋找方法縮小縣府員工的性別薪資差距。縣府女性政策辦公室專案經理史塔夫(Cassandra Staff)表示，他們簽署了「加州同工同酬承諾」(California Equal Pay Pledge)，並公布薪資數據，顯示縣府女性雇員的薪資比男性雇員薪資高出0.17元。

非營利組織「西語裔政治平等」(Hispanas Organized for Political Equality)在2024年公布的一份報告中也指出，聖荷西都會區西語裔女性的性別薪資差距是加州所有地區中最大，白人男性每賺1美元，西語裔女性只賺0.33元。