灣區新一輪就業挫折 科技和生科公司裁305崗位

灣區科技和生命科學公司再裁員數百人。(取自Pexels)

據「信使報」(Mercury News)報導，灣區 的科技和生命科學公司又削減了數百個工作崗位，影響到南灣、東灣和舊金山的員工，標誌著這些重要行業裡的新一輪就業 挫折。

Bio-Rad Laboratories、康寧光通訊公司(Corning Optical Communications)、Zendesk和Exabeam等科技或生命科學領域的公司最新披露了在灣區裁員 的決定。

根據州就業發展廳(Employment Development Department)存檔的官方通知，這四家公司透露了在灣區裁減305個工作崗位的決定。

以下是科技或生命科學公司向州就業發展廳透露的最新裁員細節：

-生命科學和技術公司Bio-Rad Laboratories披露裁員131人，影響到赫克力斯(Hercules)、布利桑頓(Pleasanton)和列治文(Richmond)的員工。大部分裁員發生在Bio-Rad總部大樓，那裡失去了113個工作崗位。裁員計畫於4月15日進行。

-康寧光通訊公司(Corning Optical Communications)是一家光纖通訊設備供應商，該公司透露將在密爾比達(Milpitas)裁員80人。裁員發生在2月20日。受影響的工作場所將被永久關閉。

-軟體公司Zendesk在舊金山裁員51人。裁員計畫於4月21日進行。

-信息安全公司Exabeam披露在佛斯特市(Foster City)裁員43人。裁員發生在2月4日。

裁員均被描述為永久性。

科技、生物技術和生命科學領域的持續裁員阻礙了灣區增加就業崗位的能力。2024年，灣區新增就業崗位7600個，僅比前一年增加了0.2%。

這也是2024年期間全州城市中心中增幅最弱的地區之一。本新聞機構對就業發展廳數據的分析顯示，灣區就業市場的微弱增長也遠遠低於加州去年1%的增幅。