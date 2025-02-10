與谷歌AI合作 北加生蠔農場登上超級盃廣告

人工智慧幫助生蠔農場輕鬆追蹤生蠔存貨量。（取自Google Youtube頻道）

來自灣區馬連縣的Hog Island Oyster Co.生蠔農場與Google 公司Gemini AI合作，成為該公司「50個州，50個故事」項目中加州 故事的代表，登上今年超級盃比賽的廣告，講述人工智慧是如何讓小商家獲益的。

據報導，Hog Island Oyster Co.是北加 灣區享有盛譽的生蠔農場。其創始人最早於1983年在北加州Tomales灣租下5畝貝類養殖場養殖太平洋生蠔，如今規模已經擴大到Tomales和Humboldt灣的250畝潮間濕地，每年銷售500萬只生蠔和其他貝類。品種包含北半球全部5種可食用生蠔和蛤蜊。並成為永續食物生產方面的先鋒。

這家公司目前在北加州多地都有直營餐廳。其位於舊金山著名時尚地標渡輪大樓的餐廳更是登上了米其林指南。米其林對這家店的評價是「本地人和遊客大排長龍只是為了品嚐西海岸最甜美新鮮的貝類。」

Hog Island Oyster Co.的Google AI超級碗廣告時長30秒，標題叫做「即使是生蠔也可以追蹤存貨量」，廣告以生蠔公司員工在海灣的泥灘和海水中作業，北加州海岸美麗的風景以及食客大啖新鮮生蠔開場。之後展現了工作人員在Google對話框中輕鬆輸入，一月和二月份銷售生蠔品種、大小和數量的指令，馬上就有詳細的數字表格出現。

公司創始人之一的芬格(John Finger)表示，Google公司找到自己的時候還很吃驚。不過被選中做加州故事的代表感到很榮幸，也承認公司在灣區幾乎家喻戶曉的聲名也是中選的重要原因。此外，他們也是Google公司Workspace組件的長期客戶。組件包含的AI技術幫助他們可以從之前繁瑣的數字管理工作中抽身出來，更加聚焦生產和客戶服務。

不過芬格強調：「科技很有幫助，但我們的(經營)模式還是基於人際互動。我們可以利用這樣的工具生成幫助我們可以做到更好的信息，而不用花費大量時間，留下更多的時間給彼此以及顧客互動。」

據Google網站發布的訊息，「50個州，50個故事：小商家閃亮大比賽」計畫旨在講述全美Google Workspace用戶通過使用人工智慧，可以更好聚焦自己熱愛事業的故事。