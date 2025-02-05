柏克萊加大畢業的亞馬遜司機 送包裹時獲葛萊美獎

本屆葛萊美獎最佳饒舌專輯中有多首歌曲是由灣區饒舌音樂製作人戈蘭卡製作。圖為第67屆葛萊美獎最佳饒舌專輯獎女歌手多琪。（美聯社）

饒舌歌手多琪(Doechii)2日創造了歷史，成為第67屆葛萊美 獎(Grammy Awards)史上第三位獲得最佳饒舌專輯獎的女性。但這張專輯的獲獎還創造了另一項歷史：這可能是亞馬遜送貨司機首次在送包裹時獲葛萊美獎。

26歲的多琪憑藉其混音專輯「鱷魚咬的傷口無法癒合」(Alligator Bites Don't Heal)榮獲第67屆葛萊美獎最佳饒舌專輯獎。這張專輯中有兩首歌曲「Boiled Peanuts」和「Denial Is a River」是由藝名漢哈克(Joey Hamhock)的27歲灣區 製作人戈蘭卡(Spencer Golanka)製作的。多琪2日也在頒獎典禮上演唱了「Denial Is a River」。

戈蘭卡告訴SFGATE，當他聽到多琪獲獎的消息時，他正在一輛亞馬遜貨車裡。他說：「我後來花了一個半小時才看完傳給我的約150條簡訊和電郵。」

戈蘭卡表示，自多琪2021年發行熱門單曲「Yucky Blucky Fruitcake」以來，他一直在關注她。後來，戈蘭卡一位製作人朋友把他介紹給多琪新專輯的製作團隊，邀請他提供一些作品，其中一些作品最終被收錄在專輯中。雖然沒有實際坐在工作室裡一起工作，但戈蘭卡表示，參與這個計畫感覺很「超現實」。

儘管戈蘭卡不會獲得一座葛萊美獎座，但這張專輯的獲獎使他成為了葛萊美獎得主，可獲頒葛萊美獎證書，以表彰他對這張專輯的貢獻。

戈蘭卡出生在灣區佛利蒙，在南加州橙縣長大，後來回到灣區就讀蘇諾瑪州大(Sonoma State University)，再轉學到柏克萊加大 。他表示，體育撰稿是他最初的創作興趣，卻也成為他走上製作人道路的契機。

戈蘭卡稱，他第一次嘗試寫饒舌音樂是在2018年左右。他說：「慢慢地，我對這件事變得愈來愈痴迷。在柏克萊加大時，我花很多時間在做這件事，有時甚至忘了念書做功課。」