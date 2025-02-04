巴洛阿圖學區通過 少數族裔研究課程列畢業要求

亞裔反覺醒運動組織Asians Against Wokeness在X平台發文稱「巴洛阿圖學區會議圍攻亞裔學委。」並貼出了學區工作人員頭像，引起爭議。（取自X平台貼文）

巴洛阿圖學區 委員會日前召開特別會議，討論是否將州府規定的「少數族裔研究」課程作為高中畢業的要求，最後以三對二的票數通過將其列為畢業要求。此前巴洛阿圖學區學監辦公室曾以缺少州府撥款和其他支持為由，發表聲明要取消這項要求。

這次特別會議長達五個小時，學區委員、學監、負責課程設計的學區負責人和授課老師、試點課程的受教學生、學區家長、學區學生委員會代表和其他相關人士相繼發言，場面非常緊張激烈。

學區委員趙儀（Rowena Chiu)、薩克曼（Josh Salcman)和卡姆西（Alison Kamhi)都表達了她們對課程要求的關切，認為在課程設計過程中，在可能產生分歧的議題方面「缺乏透明度」，提出要推遲一年實施課程或是作為選修課。

華裔 學委趙儀在發言中討論了自己作為亞裔 美國人的文化背景和教育經歷，表示自己支持「少數族裔研究」課程，但認為目前本學區的課程框架偏重「意識形態，過於簡單。」並特別批評了課程中使用「壓迫者╱被壓迫者」這樣的二分法的詞語。

相關課程的老師則認為，要相信他們有把握敏感議題的能力。學生委員會代表Samantha Fan和Yoonseo Lee強烈支持這項課程，敦促學區委員會考慮有效率的時間線，而不是推遲課程實施。

最後，薩克曼在未來在課程大綱方面做到更好與公眾溝通的前提，下投下關鍵性的一票，使得該課程通過作為巴洛阿圖學區高中畢業要求。

之後亞裔反覺醒運動組織「Asians Against Wokeness」在X平台發文稱「巴洛阿圖學區會議圍攻亞裔學委」，並提到在會議視頻2小時59分到3小時處，亞裔學委(即趙儀)說她受到其他覺醒主義學委霸凌，「感到不安全」。另外在3小時50分處，巴洛阿圖學區委員羅娜絲(Danae Reynolds )告訴趙儀，「不安全」一詞不適合亞裔， 因為亞裔未曾真正受壓迫。

目前在趙儀的X帳號看不到這條貼文，但據稱她最早在自己的X帳號有轉發和評論。

之後，巴洛阿圖學校管理協會（包括學區校長和其他管理者的工會組織）發表聲明，要求趙儀就批評該組織成員一事辭職。