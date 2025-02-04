巴洛阿圖學區通過 少數族裔研究課程列畢業要求
巴洛阿圖學區委員會日前召開特別會議，討論是否將州府規定的「少數族裔研究」課程作為高中畢業的要求，最後以三對二的票數通過將其列為畢業要求。此前巴洛阿圖學區學監辦公室曾以缺少州府撥款和其他支持為由，發表聲明要取消這項要求。
這次特別會議長達五個小時，學區委員、學監、負責課程設計的學區負責人和授課老師、試點課程的受教學生、學區家長、學區學生委員會代表和其他相關人士相繼發言，場面非常緊張激烈。
學區委員趙儀（Rowena Chiu)、薩克曼（Josh Salcman)和卡姆西（Alison Kamhi)都表達了她們對課程要求的關切，認為在課程設計過程中，在可能產生分歧的議題方面「缺乏透明度」，提出要推遲一年實施課程或是作為選修課。
華裔學委趙儀在發言中討論了自己作為亞裔美國人的文化背景和教育經歷，表示自己支持「少數族裔研究」課程，但認為目前本學區的課程框架偏重「意識形態，過於簡單。」並特別批評了課程中使用「壓迫者╱被壓迫者」這樣的二分法的詞語。
相關課程的老師則認為，要相信他們有把握敏感議題的能力。學生委員會代表Samantha Fan和Yoonseo Lee強烈支持這項課程，敦促學區委員會考慮有效率的時間線，而不是推遲課程實施。
最後，薩克曼在未來在課程大綱方面做到更好與公眾溝通的前提，下投下關鍵性的一票，使得該課程通過作為巴洛阿圖學區高中畢業要求。
之後亞裔反覺醒運動組織「Asians Against Wokeness」在X平台發文稱「巴洛阿圖學區會議圍攻亞裔學委」，並提到在會議視頻2小時59分到3小時處，亞裔學委(即趙儀)說她受到其他覺醒主義學委霸凌，「感到不安全」。另外在3小時50分處，巴洛阿圖學區委員羅娜絲(Danae Reynolds )告訴趙儀，「不安全」一詞不適合亞裔， 因為亞裔未曾真正受壓迫。
目前在趙儀的X帳號看不到這條貼文，但據稱她最早在自己的X帳號有轉發和評論。
之後，巴洛阿圖學校管理協會（包括學區校長和其他管理者的工會組織）發表聲明，要求趙儀就批評該組織成員一事辭職。
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