電腦歷史博物館 人工智慧展探索科技未來

矽谷電腦歷史博物館近日推出「解碼聊天機器人：探索人工智慧」展覽。（CHM提供）

矽谷電腦歷史博物館 近日推出「解碼聊天機器人：探索人工智慧 」展覽。這一尖端、沉浸式的展覽帶領參觀者回顧歷史與現在，並展望聊天機器人和人工智慧，這一時代最具變革性科技的未來。

在2000平方呎的展廳內，展覽詳述了聊天機器人的演變，從圖靈這樣的先驅到最近興起的ChatGPT之類的人工智慧驅動的平台。展覽為高中生以上年齡的人士設計，透過引人入勝的互動探索，展現人工智慧對工作、教育和社會各方面的影響，探討信任、道德以及人類與智慧機器之間聯繫的重要議題。

展覽現場互動設計包括通過先進人工智慧科技和具有歷史意義的聊天機器人ELIZA和A.L.I.C.E.，還有尖端人形機器人AMECA互動，並且支持多語種。還有展現對話式人工智慧科技演化的超30件產品，其中包括稀有的早期人工智慧機器，會說話的玩具，以及第一台亞馬遜 Echo原型樣機。

參觀者還會被環繞在四周的投影圖像中，彷彿置身與機器的時空對話，還能參與互動調研，分享對於人工智慧影響和未來的想法。

此次展覽有獲得來自諸如OpenAI聯合創始人霍夫曼（Reid Hoffman)、 Siri聯合發明人車爾（Adam Cheyer)， 以及人工智慧專家李飛飛等人工智慧先驅、科技人和思想領袖的洞見和貢獻。

亞馬遜、GitHub、微軟、Khan Academy以及谷歌等頂尖科技公司有提供展品和圖片。博物館還和Youtube頻道3Blue1Brown合作，創作了解釋大型語言模型的動畫，深入淺出地講解複雜的人工智慧概念。