營造台美新創生態圈 矽谷新創基地成立

Dennis Liu（左）與袁秉慧（右）皆為居住在灣區的台裔第二代，並富有矽谷新創背景與資歷。（記者孫愛薇／攝影）

國家發展委員會13日在主委劉鏡清主持下，亮相第二個海外新創基地「Startup Island TAIWAN - Silicon Valley」，基地座落在矽谷 新創公司發源中心巴洛阿圖（Palo Alto），緊鄰史丹福大學 ，預計引領台灣新創與矽谷新創生態圈接軌。Startup Island TAIWAN矽谷基地執行長Dennis Liu與社群總監袁秉慧（Nancy Yuan）皆為居住在灣區的台裔第二代，並富有矽谷新創背景與資歷，期待以台裔身分成為台美新創橋梁。

Dennis Liu在本報專訪中提到，矽谷基地擁有很好的地理位置與硬體設施，但他更看重的是在硬體背後的軟實力經營，基地將連結台灣新創、矽谷各產業專家、投資 人以及不同國新創，成立一個台美新創生態圈。

矽谷新創基地重視經營出台美新創生態圈，由各界產學專家、投資人以及各國新創一同加入。（記者孫愛薇／攝影）

台灣與矽谷的新創文化有所不同，Dennis Liu分析，在矽谷的新創節奏很快，必須充滿成長與潛力才能被投資方看中，他曾遇過其他想投入新創圈的國家，遭遇過文化與生態圈上的摩擦與掙扎，但多能逐步調整與矽谷接軌。

「在矽谷，大家都知道台灣，不只是食物，更是因為在台灣所創立的高科技公司」，台灣在矽谷科技行業佔有重要的一席之地，有相當多台灣人從事高科技產業工作，但台灣新創比率卻屬偏低，Dennis Liu分析，台灣新創擁有非常大的發展潛力空間，而基地就是為這些新創提高成功機會。

他認為，基地最重要的目的，就是當一個窗口，提供台灣新創新的方向與想法，導入矽谷在地的專家與觀點，幫助台灣新創持續精進。

矽谷新創基地處巴洛阿圖，空間設計承接矽谷公司的一貫風格。（記者孫愛薇／攝影）

負責維持夥伴關係與經營生態圈的袁秉慧表示，樂見在矽谷成立一個台灣的新創基地，自己帶著非常興奮的心情接下這份任務，「我的心還是在台灣，我的家人也都來自台灣」，她鼓勵台灣新創團隊前進矽谷，並希望他們能成功申請到矽谷基地。

她提到團隊重視經營出台美新創生態圈，即便台灣新創來到矽谷基地短暫停留，在新創返台後，矽谷基地仍然將持續地提供線上的資源。自矽谷基地公開亮相後，團隊收到各方熱烈的詢問，袁秉慧建議有興趣的人追蹤「Startup Island TAIWAN - Silicon Valley」官網（https://sv.startupisland.tw）與官方LinkedIn。